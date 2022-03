Bộ CHQS tỉnh Nghệ An huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022

Quang cảnh hội nghị

Nội dung huấn luyện, luyện tập năm 2022 gồm hai vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Tham mưu chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Thực hành xử lý các tình huống A2; A3…

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ trình tự nội dung các bước trong chuyển trạng thái; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022. Quá trình luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được thực hiện sát với thực tế, bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị… Thông qua huấn luyện đã góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm và khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn