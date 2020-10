Bộ CHQS tỉnh Nghệ An điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Trong 6 giờ qua (từ 7h-13h/19/10) khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 50mm, riêng khu vực đồng bằng ven biển có mưa đặc biệt to. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lưu ý nhất là khu vực thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà).

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An sẵn sàng hỗ trợ đơn vị bạn khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trong 3 - 6 giờ tới nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các huyện vùng núi, sạt lở bờ sông, ven biển: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc. Việc thực hiện di dời nhân dân rời khỏi vùng nguy hiểm hiện đang hết sức khó khăn.

Phương tiện, kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An điều động hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện công điện của Bộ Tư lệnh Qk4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã kịp thời điều động 05 tàu bao gồm: 03 tàu ST660 và 02 tàu ST450, 06 xe tải, 100 phao cứu sinh, 100 chiếc áo phao, cùng 17 cán bộ, chiến sỹ được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lên đường làm nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Thượng tá Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh: Với phẩm chất tốt đẹp của người lính Qk4: “Phía trước là nhân dân”, “Mệnh lệnh là trái tim”; Cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An tham gia phối kết hợp với đơn vị bạn cần quán triệt nghiêm mệnh lệnh, không quản ngại gian khổ, hy sinh. Tất cả vì sự an toàn tính mạng, tài sản và sự bình yên của nhân dân. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác đảm bảo an toàn về người và phương tiện, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ.

