Bỏ 5 thói quen ăn uống này nếu muốn giảm cân hiệu quả

Thói quen nên bỏ nếu muốn giảm cân. Ảnh đồ họa: Vy Vy

Sai lầm cắt giảm các bữa ăn

Nhiều người không thực sự hiểu rằng cơ thể chúng ta cần nạp đủ calo để duy trì quá trình trao đổi chất, bỏ bữa có thể làm chậm quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, việc cắt giảm các bữa ăn trong ngày cũng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng quá đói, dẫn đến ăn quá nhiều và tiêu thụ nhiều calo hơn mức có thể. Điều này không những không giúp giảm cân mà thậm chí còn làm tăng cân.

Áp dụng chế độ ăn kiêng trong thời gian ngắn

Theo Eat This Not That, việc giảm cân bằng một kế hoạch ăn kiêng nhanh chóng không thực sự tốt. Chắc chắn có thể giảm cân khi thực hiện chế độ ăn kiêng ngắn hạn nhưng có khả năng cao là cân nặng sẽ tăng khi không tiếp tục duy trì.

Khi nói đến thói quen ăn uống và giảm cân, điều quan trọng là phải tìm được một kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và giúp giảm cân lành mạnh trong một quá trình dài.

Vừa ăn vừa xem ti vi, điện thoại

Khi chúng ta vừa ăn vừa xem chương trình trên ti vi, điện thoại hay máy tính cũng có thể khiến chúng ta tăng cân và ngăn chúng ta giảm cân. Việc chăm chú xem mà quên rằng mình đang khiến cơ thể không điều chỉnh được cảm giác no và đói của mình. Chúng ta cũng có xu hướng ăn nhiều hơn khi bị phân tâm.

Ăn ít chất béo

Hãy cố gắng xóa bỏ suy nghĩ rằng cần chọn các loại thực phẩm ít chất béo. Mặc dù vẫn nên hạn chế thực phẩm có hàm lượng chất béo cao nhưng thực phẩm chứa chất béo thực sự có thể giúp no lâu hơn.

Và một số chất béo như bơ, dầu ô liu và bơ đậu phộng có thể cung cấp một số lợi ích cho tim khi tiêu thụ điều độ, đúng lượng.

Uống sinh tố thay bữa ăn

Uống sinh tố thay vì ăn một bữa bình thường có thể làm tăng lượng calo khá nhanh.

Một cốc sinh tố bao gồm quá nhiều chất béo bổ sung từ quả bơ, sữa chua nhiều chất béo hoặc bơ đậu phộng chắc chắn có thể làm tăng lượng calo nhanh chóng. Thêm nước trái cây hoặc các thành phần ngọt khác cũng có thể làm tăng lượng calo. Bạn có thể cảm thấy đói ngay sau khi uống một ly sinh tố.

Tác giả: VY VY

Nguồn tin: Báo Lao Động