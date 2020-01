Bình Thuận: Xe tải mất lái gây tai nạn liên hoàn, kẹp nát xe con

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 1/1, khi chiếc xe tải lao thẳng vào đuôi một chiếc xe con gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông tắc nghẽn hàng giờ liền.

Chiếc xe 4 chỗ bị kẹp giữa 2 xe tải

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h00 ngày 1/1 tại ngã tư Sông Phan (thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Lúc này, chiếc xe tải do tài xế Bùi Tấn Hội (45 tuổi) tông vào đuôi chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng do tài xế Võ Văn Toàn điều khiển đang dừng đèn đỏ.

Cú tông từ phía sau khiến chiếc xe của anh Toàn văng qua một bên. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải tiếp tục mất phanh, đâm thẳng vào đuôi một chiếc xe con 4 chỗ và một chiếc xe tải khác đang dừng đèn đỏ.

Video: Vụ tai nạn làm 2 tài xế Trần Thanh Sơn và Bùi Tấn Hội bị thương nặng. Giao thông qua khu vực tắc nghẽn hàng giờ liền.

Hậu quả, sau cú tông của chiếc xe tải, 1 chiếc xe con 4 chỗ bị văng sang làn đường bên cạnh; 1 chiếc xe con màu đỏ khác nằm bẹp dúm giữa 2 xe tải (1 xe thủ phạm cú đâm va và 1 xe tải đang dừng đèn đỏ).

Vụ tai nạn làm 2 tài xế Trần Thanh Sơn và Bùi Tấn Hội bị thương nặng. Giao thông qua khu vực tắc nghẽn hàng giờ liền.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lương chức năng huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đưa người đi cấp cứu và điều tra, làm rõ vụ tai nạn.