Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiếp điệp khúc doanh thu khủng, lợi nhuận mỏng

Kết quả sản xuất kinh doanh bán niên 2022 ảm đạm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Bia Thanh Hóa; mã cổ phiếu THB), 6 tháng đầu năm 2022, công ty này ghi nhận doanh thu 642,1 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế 2,8 tỷ đồng(tỷ). Các chỉ số này của Bia Thanh Hóa không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2021, khi lần lượt ghi nhận 622,6 tỷ doanh thu và khoản lỗ khoảng 37 triệu đồng.

Tương tự như các kỳ trước, giá vốn hàng bán cùng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục "nuốt" phần lớn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Bia Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, tính đến hết quý II/2022, Bia Thanh Hóa ghi nhận giá vốn hàng bán 571,8 tỷ đồng chiếm 89% doanh thu, tăng khoảng 35 tỷ so với cùng kỳ năm 2021; tương tự chi phí bán hàng ghi nhận 60 tỷ chiếm 9,3%, tăng 3 tỷ so với cùng kỳ năm 2021 và khoản chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 21,5 tỷ, tiết kiệm khoảng 2 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm chủ đạo của Bia Thanh Hóa.

Những kết quả trên đã khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Bia Thanh Hóa ghi nhận khoản lỗ 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý khi trong kỳ, Bia Thanh Hóa bất ngờ ghi nhận khoản lợi nhuận khác 22 tỷ đồng, khoản thu này đã giúp kết quả 6 tháng đầu năm của Bia Thanh Hóa lật ngược tình thế từ lỗ thành lãi, ghi nhận khoản tổng lợi nhuận trước thuế 4 tỷ đồng. Trước đó, kết thúc quý I/2022, Bia Thanh Hóa đã ghi nhận khoản lỗ 6,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo UBCKNN về khoản lợi nhuận khác tăng đột biến trên, Bia Thanh Hóa lý giải trong kỳ công ty con của Bia Thanh Hóa là Công ty TNHH MTV thương mại Habeco Miền Trung có khoản thu nhập khác từ việc thanh lý xe. Trong khi đó, công ty trong kỳ tăng giá bán bia nên doanh thu ghi nhận mức tăng 3% so với cùng kỳ dù sản lượng tiêu thụ bia giảm 4,35 triệu lít tương ứng 11%.

Với kết quả kinh doanh 6 tháng ghi nhận ở trên, dự kiến trong năm 2022 các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến "điệp khúc" doanh thu ở mức "khủng" lợi nhuận mỏng của Bia Thanh Hóa nếu không có hoạt động quá đột biến từ giờ tới cuối năm 2022.

Điệp khúc doanh thu "khủng" lợi nhuận mỏng

Theo đó, ghi nhận từ năm 2019 tới nay, doanh thu của Bia Thanh Hóa thường ghi nhận con số nghìn tỷ, dao động trong khoảng từ 1.200 tỷ đến 1.500 tỷ mỗi năm. Tuy nhiên, lợi nhuận tương ứng đều rất thấp.

Cụ thể, năm 2019 Bia Thanh Hóa ghi nhận doanh thu 1.174 tỷ và 15,4 tỷ lợi nhuận; năm 2020 là 1.414 tỷ đồng và 3,07 tỷ đồng lợi nhuận và năm 2021, bia Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 1.308 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ cũng chỉ ở mức 5,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận Bia Thanh Hóa "mất hút" dù có doanh thu nghìn tỷ.

Khi so sánh hiệu quả của Bia Thanh Hóa với doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô với mức doanh thu quanh mốc 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Cụ thể là công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) sẽ thấy, mặc dù tạo ra doanh thu tương đương nhau, nhưng lợi nhuận của 2 doanh nghiệp trên lại có mức chênh lệch lớn.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, SMB ghi nhận doanh thu 682 tỷ đồng, trong đó giá vốn chỉ 483 tỷ đồng so với mức 571,8 tỷ của Bia Thanh Hóa. Đồng thời, chi phí bán hàng của SMB chỉ ghi nhận 30,4 tỷ, thấp hơn một nửa so với con số 60 tỷ của THB. Từ đó, giúp cho SMB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 lên tới 109 tỷ đồng so với khoản lãi 2,8 tỷ của THB.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Bộ Công thương đã trình Chính phủ về kế hoạch thoái vốn Nhà nước, và đang chờ quyết định của Chính phủ.

Theo thông tin công bố, Bia Hà Nội hiện nắm 55% cổ phần của Bia Hà Nội- Thanh Hóa. Trong khi đó, Bộ Công Thương nắm 81,79% cố phần của bia Hà Nội. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (28/9), thị giá THB đóng cửa ở mức 12,2 nghìn/cổ phiếu và không có phát sinh giao dịch.

Tác giả: Việt Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn