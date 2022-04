Bị trộm 'nhảy' mất SH lúc đi ăn sáng, chủ xe không được thông cảm còn bị dân mạng chỉ trích vì điều này

Sự việc xảy ra vào lúc 6h sáng ngày 20/4. Sau khi đến quán ăn, người đàn ông dựng chiếc xe máy hớ hênh trước quán, không những vậy, chiếc xe máy này còn lấn ra gần giữa đường.

Nhân lúc không ai chú ý, một đối tượng lạ mặt đã tiếp cận chiếc SH, chỉ trong tích tắc, tên trộm này đã phóng xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người tại quán ăn.

(Clip: Người đàn ông bị mất SH trong tích tắc)

Lúc này, nghe tiếng hô hoán, những người có mặt trong quán ăn liền đuổi theo tên trộm.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đáng nói, lần này, cư dân mạng lại gay gắt chỉ trích hành động chủ quan, thiếu ý thức của chủ xe mới dẫn đến kết quả nói trên.

"Lần đầu xem bọn "nhảy xe" mà lại thấy hả hê thế không biết. Nhìn kiểu dựng xe thấy mất là đúng, để khỏi ảnh hưởng người tham gia giao thông"

"Với cách đỗ xe như vậy thì đừng có mà kêu ca gì nhé mà bị ăn chửi thêm".

