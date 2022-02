Bị trôi dạt trên biển, vỡ mộng vì bỏ hàng chục ngàn USD để vượt biên qua Úc bằng tàu 5 sao

Ngày 24/2, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cho 4 bị cáo phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” được quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo gồm Vũ Thị Vân (SN 1980) trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị tuyên án 6 năm tù giam, bị cáo Phan Văn Mười (SN 1976) quê quán TX. Cửa Lò, Nghệ An) bị tuyên án 5 năm tù giam, bị cáo Trương Thị Thắm (SN 1975) trú huyện Diễn Châu, Nghệ An bị tuyên 5 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Phạm Văn Mạnh (SN 1985) trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An bị tuyên án 3 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng từ tháng 3/2020 Trương Thị Thắm có quen biết người đàn ông tên Rois quốc tịch Indonesia có thể đưa người vượt biên từ Indonesia đến Úc bằng tàu biển với chi phí 10.000 USD/người và phải đặt cọc trước 1.500 USD/người. Đối tượng Vũ Thị Vân do có quen biết với Thắm nên đã gọi điện cho Phan Văn Mười, Phạm Văn Mạnh tìm người có nhu cầu sang Úc lao động để đưa đi.

Để tạo niềm tin cho người lao động có nhu cầu, quá trình tư vấn các đối tượng Vân, Mười, Mạnh đã đưa ra thông tin đường dây sang Úc xuất phát từ Việt Nam đến Indonesia bằng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó từ Indonesia đi Úc bằng tàu du lịch biển 5 sao, tàu hải quan, tàu hải quân hợp pháp, chi phí 13.000 USD đến 15.000 USD.

Với sự giúp sức nhiệt tình của các “cò” môi giới và một viễn cảnh sang Úc sáng lạng nên đã có 17 lao động đồng ý sang Úc theo đường dây của nhóm Vân, Mười, Mạnh. Những người lao động này đều được đến thủ đô Jakarta, Indonesia như lời hứa. Sau đó các đối tượng Phan Văn Mười, Vũ Thị Vân, Trương Thị Thắm thu tiền cọc mỗi người trong đoàn 2.000 USD.

Những lao động này tiếp tục được đưa đến Tp. Makassar chờ đón tàu biển đi Úc; riêng Vũ Thị Vân, Trương Thị Thắm trở về Việt Nam.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và Rois không tìm được tàu lớn vượt biển, chỉ có tàu nhỏ nên 6 người trong đoàn từ bỏ ý định đến Úc, cùng Phan Văn Mười trở về Việt Nam. 11 người còn lại đồng ý sang Úc bằng thuyền nhỏ với Rois, điều kiện nộp thêm vào tài khoản của Rois 3.700 USD/người.

Trong quá trình vượt biển hơn 10 ngày, do thuyền bị hỏng máy nên trôi dạt vào vùng biển Đông Timor, 11 lao động Việt Nam cùng Rois bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ.

Các bị hại khai báo tại phiên tòa và cho rằng, số tiền họ bỏ ra “trọn gói” cao hơn các bị cáo khai nhận bởi có người được tư vấn giá trọn gói khi đến Úc trót lọt từ 13.000 USD đến khoảng 31.000 USD như một “cò” môi giới chốt giá với lao động Nguyễn Văn Th.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội đưa người lao động trái phép sang Úc của mình. TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cho 4 bị cáo trên.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong