Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh

Cùng đi có đ/c Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Trương Thị Mai – Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW và Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp lễ giáng sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã chúc mừng Giám mục Nguyễn Hữu Long, các chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào giáo dân Giáo phận Vinh đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những thành quả của tỉnh Nghệ An đạt được trong năm vừa qua có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc tôn giáo vùng có đạo và đông đảo đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt tôn giáo – tin ngưỡng của tỉnh Nghệ An. Đồng bào giáo cũng như lương đã thống nhất, đồng lòng vì mục tiêu chung, đó là thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì khối đại đoàn kết, vì sự phát triển về mọi mặt của tỉnh nhà. Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn, Tòa giám mục giáo phận Vinh, cá nhân giám mục Nguyễn Hữu Long, các chức sắc tôn giáo tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền tỉnh gắn kết chặt chẽ, vì mục tiêu chung.

Giám mục Nguyễn Hữu Long khẳng định việc xây dựng đất nước quê hương, cuộc sống nơi trần thế ngày một tươi đẹp cũng là trách nhiệm thiêng liêng của mọi chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo trên toàn thể giáo phận Vinh.

Cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Giám mục Nguyễn Hữu Long đã nhắc lại lời răn của Benedict XVI (Bê-nê-đic 16) “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Khẳng định: việc xây dựng đất nước quê hương, cuộc sống nơi trần thế ngày một tươi đẹp cũng là trách nhiệm thiêng liêng của mọi chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo trên toàn thể giáo phận Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà chúc mừng Giáo phận Vinh nhân dịp lễ Giáng sinh.

Giám mục Nguyễn Hữu Long tặng quà cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh.

Nhân dịp đón chào năm mới 2020, Giám mục Nguyễn Hữu Long chúc Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và đoàn công tác, mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

