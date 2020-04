Bí thư Hà Nội: Yêu thương thì phải xa nhau, cùng lắm hát ‘ở 2 đầu nỗi nhớ’

XEM CLIP:

Phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP chiều qua, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, TP là địa phương chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh này, nguy cơ rủi ro lớn nhất với nguồn bệnh bên ngoài, sau đó lây chéo từ bên trong.

Thực tế Hà Nội có số ca bệnh cao nhất cả nước. Thủ đô cũng phải triển khai các biện pháp đưa đón, cách ly, chăm sóc, theo dõi sức khỏe với khoảng 55.000 lưu học sinh, công dân Việt Nam ở nước ngoài về.

Bí thư Vương Đình Huệ tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội

Về 30 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ thủ đô, theo Bí thư Hà Nội, đây không phải là ngăn sông cấm chợ mà là để kiểm soát tình hình dịch, cũng vì sức khỏe của các công dân.

Bí thư Hà Nội cho rằng, đến nay cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nhưng diễn biến dịch phức tạp. Hiện phải truy vết các bệnh nhân F0, rồi xuất hiện thêm tình huống phức tạp ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh), BV Thận Hà Nội.

Với BV Bạch Mai, cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro của một số người có liên quan đến bệnh viện.

Theo ông, những kết quả đạt được hiện nay là có sự đồng tình hưởng ứng của người dân, nhất là sau khi có chỉ thị về cách ly xã hội.

Bí thư Hà Nội cảm ơn, trân trọng công lao đóng góp của các cán bộ chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố đã thực hiện đúng phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" truy vết nguồn gốc, thực hiện cách ly bằng nhiều hình thức. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hiệu quả của công tác phòng, chống dịch không thể đạt được nếu thiếu sự ủng hộ của nhân dân.

Chấp hành mệnh lệnh trong thời chiến

Ông cho rằng, truyền thống của dân tộc ta khi hoạn nạn, khó khăn phải sát cánh bên nhau. Nhưng trong lúc này thương yêu nhau, có trách nhiệm với nhau thì phải thực hiện giãn cách xã hội, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng.

“Yêu thương nhau thì phải xa nhau, cùng lắm thì hát bài ‘Ở hai đầu nỗi nhớ’ thôi. Chúng ta phải thực hiện nghiêm. Đây là giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan”, ông Huệ bày tỏ.

Bí thư Thành ủy cho rằng, công tác phòng chống dịch mà cụ thể là thực hiện việc giãn cách xã hội cần: "Chấp hành như chấp hành mệnh lệnh trong thời chiến. Chúng ta không bàn luận, không có suy nghĩ, phân tích nhiều mà đây là vấn đề cấp bách để giảm thiểu thiệt hại".

Hiện nay có một số ca giảm đi thì bắt đầu có hiện tượng chủ quan, số lượng người tập trung ra đường, tập trung ở các địa điểm công cộng tăng lên, đây là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng cơ bản, từng người dân cho đến cán bộ đảng viên đã chấp hành các chỉ đạo…

Những ngày gần đây người dân đổ xô ra đường du đang trong thời gian cách ly xã hội

Ông Huệ nhấn mạnh lại tinh thần của TƯ chỉ đạo là tuyệt đối không lơ là chủ quan. Sắp đến ngày thắng lợi thì còn nhiều gian nan, chúng ta tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan.

“Một số đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan, bắt đầu khinh địch, mà khinh địch thì phải trả giá. Bởi đây là kẻ địch vô hình, không biết chỗ nào, thậm chí gần đây là xuất hiện trường hợp âm tính, chuẩn bị ra viện rồi mà kiểm tra lại vẫn xét nghiệm dương tính.

Có những ca sau 24 ngày mới phát bệnh, có rất nhiều bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng nào. Cho nên tuyệt đối ko được lơ là chủ quan”, Bí thư Hà Nội lưu ý.

Người dân vẫn vô tư đi tập thể dục trong những ngày cách ly toàn xã hội

Có tâm lý chủ quan khi gần đến ngày thắng lợi

Lãnh đạo Thành uỷ đề nghị ngoài việc ưu tiên cho chống dịch thì vẫn phải đảm bảo vận hành thông suốt của hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, ứng trực nhiệm vụ quan trọng và đột xuất, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp…

Về các gói kích thích kinh tế và hỗ trợ an sinh, ông Huệ yêu cầu ngay sau khi Chính phủ ban hành thì TP phải chủ động tính toán, rà soát các đối tượng thiệt hại, nhất là các người nghèo, yếu thế, khó khăn.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo rất nhanh, kịp thời, công khai, minh bạch và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, "xà xẻo" trong việc này.

“Tiêu cực xà xẻo trong việc này là có tội. Phải xử lý nghiêm. Đồng bào, doanh nghiệp đang khó khăn mà lại sách nhiễu, gây khó khăn, nếu cán bộ tiêu cực vào đây nữa thì phải tăng cường công tác kiểm tra.

Tôi tin không có đồng chí nào nghĩ như thế đâu, nhưng cũng phải cảnh báo, cảnh tỉnh, phải thanh tra kiểm tra, nếu có vi phạm thì phải phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm theo những yêu cầu tăng nặng…

Nhiều người ủng hộ không phải khá giả gì đâu. Chính phủ phải chắt chiu từng đồng, TP cũng phải chắt chiu từng đồng mà chúng ta xà xẻo là tội ác. Không ai chấp nhận chuyện này”, lãnh đạo Thành uỷ nhấn mạnh.

Tác giả: Thành Nam - Hương Quỳnh

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net