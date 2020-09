Bí quyết chọn bánh Trung thu: Không chỉ ngon, còn phải làm từ nguyên liệu tuyển chọn

Nguồn nguyên liệu chọn lọc, công thức giảm ngọt

Mỗi dịp Trung thu, bếp Trung tâm của siêu thị VinMart lại sôi động với âm thanh rộn ràng của máy nhào bột, dập khuôn, hương thơm ngào ngạt của bột bánh, nhân hạt sen, trà xanh, mè đen, xá xíu... tỏa ra khi vừa mới bước qua cánh cửa khu vực chế biến.

Mỗi loại nguyên liệu đều trải qua khâu tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm, sau đó được chế biến kĩ lưỡng dưới bàn tay của các đầu bếp giàu kinh nghiệm ở VinMart. Theo chia sẻ của bếp trưởng VinMart, để đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh, mọi thành phần đều được kiểm định khắt khe, trình duyệt nhiều vòng mới được cấp hồ sơ công bố, giấy kiểm định Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đầu tiên, các nguyên liệu được cân đo kỹ lưỡng trước khi mang trộn theo công thức giảm ngọt, giảm dầu, tốt cho sức khỏe người dùng. Không chỉ những loại bánh nhiều đường, dầu hay trứng muối mới thơm ngon, béo ngậy. Những loại bánh trung thu ít ngọt vẫn rất thơm ngon, phù hợp khẩu vị của số đông người tiêu dùng bởi các hương vị nguyên bản.

Đưa nguồn dược liệu bản địa đến gần hơn với người tiêu dùng

Trải qua 2 mùa bánh trung thu thành công, VinMart tiếp tục đưa ra thị trường nhiều loại bánh trung thu với hương vị đa dạng như: đậu xanh hạt chia gạo lứt đỏ, đậu xanh hạt dưa trứng muối, trà xanh mè đen trứng muối, thập cẩm xá xíu. Đặc biệt, năm nay, VinMart ra mắt 2 vị bánh cao cấp: Sen vàng Đẳng sâm và Tỏi đen Đông trùng hạ thảo.

Được nuôi trồng tại nông trại VinEco Tam Đảo và Măng Đen – những địa phương có khí hậu và thổ nhưỡng được thiên nhiên ưu đãi, Đẳng sâm và Đông trùng hạ thảo sử dụng trong nhân bánh trung thu VinMart mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đẳng sâm là loại sâm bản địa của khu vực rừng núi Tây Nguyên, được xem là một loại dược liệu quý ở Việt Nam. Củ Đẳng sâm có chứa các hoạt chất quý tương tự như các loại sâm cao cấp của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ngọc Linh, bao gồm: saponin, inulin và các hoạt chất quan trọng khác như sterins, alkaloids, các polysaccharides, phytosterol. Nhờ các hoạt chất này, Đẳng sâm có tác dụng tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch và phòng chống các bệnh thiếu máu.

Bên cạnh đó, VinEco đã ứng dụng công nghệ nhân giống và sản xuất khép kín thành công nấm Đông trùng hạ thảo có chứa đầy đủ 2 hoạt chất quan trọng là Adenosine và Codycepine giống như sản phẩm Đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, với các công dụng rất tốt cho sức khỏe: Hỗ trợ phòng chống điều trị ung thư, ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, bồi bổ cơ thể, hạn chế lão hóa và làm đẹp da.

Với những nguồn dược liệu quý này, bánh trung thu nhân Sen vàng đẳng sâm và Tỏi đen Đông trùng hạ thảo là hứa hẹn là món quà tinh túy dành tặng cho người trân quý.

Bánh Trung thu VinMart đã có mặt tại hệ thống các siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ trên cả nước từ ngày 28/8. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt hàng online qua website www.vinmart.com Khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn, liên hệ trực tiếp đến hotline để được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn. Miền Bắc: Trần Hà Tú (Ms.) – Điện thoại: 097 186 1289 Miền Nam: Châu Thị Xuân Phước (Ms.) – Điện thoại: 093 857 9539 Để biết thêm chi tiết về sản phẩm bánh Trung thu của VinMart, vui lòng truy cập: https://banhtrungthu.vinmart.com

Tác giả: Tuấn Hải

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn