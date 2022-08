Bị nói là nghiện ma túy, thanh niên 26 tuổi phóng hỏa đốt nhà

Pháp luật

Sáng 25/8, Công An Nhân Dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Linh (26 tuổi, cư trú xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi hủy hoại tài sản.