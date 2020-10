Bí mật vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki qua lời kể của luật sư

Tháng 7/2019, cuộc hôn nhân đổ vỡ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki là chủ đề nóng nhất trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Thời điểm đó, đài SBS đã thực hiện cuộc phỏng vấn với luật sư chuyên về ly hôn Kim Nam Kook.

Luật sư Kim đã tiết lộ chi tiết gây bất ngờ trong vụ ly hôn của cặp sao Hậu duệ mặt trời. Sau một năm, đoạn video trích từ buổi phỏng vấn của đài SBS bất ngờ được chia sẻ lại và trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội.

Trả lời đài SBS, luật sư Kim Nam Kook khẳng định Song Joong Ki đã gửi tin nhắn yêu cầu Song Hye Kyo nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Bên cạnh đó, chỉ một ngày sau khi nộp đơn lên tòa án, nam diễn viên cũng công bố thông tin đến báo chí.

"Đối với người nổi tiếng đang có dự định ly hôn, họ thường yêu cầu truyền thông giữ bí mật cho đến khi thủ tục hoàn tất. Việc Song Joong Ki thông báo tới báo chí gấp gáp như vậy chứng tỏ anh ấy muốn phía Song Hye Kyo tích cực hơn trong việc giải quyết ly hôn", luật sư Kim nói.

Kim Dae Oh - phóng viên giải trí kỳ cựu - cũng xuất hiện trong phóng sự của đài SBS. Anh cho rằng Song Joong Ki và Song Hye Kyo không thực sự sát sao với chuyện ly hôn.

"Tôi tin rằng có sự khác biệt nhỏ trong lập trường của hai người. Song Joong Ki công bố thông tin thông qua luật sư. Song Hye Kyo lại đưa ra lập trường thông qua phát biểu của công ty quản lý. Có thể thấy Song Joong Ki là người khởi xướng việc ly hôn", phóng viên Kim Dae Oh chia sẻ.

Luật sư tiết lộ Song Joong Ki đã nhắn tin yêu cầu Song Hye Kyo đẩy nhanh quy trình làm thủ tục ly hôn.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki phải lòng nhau sau khi hợp tác chung trong bộ phim Hậu duệ mặt trời vào năm 2016. Hai người công khai tình cảm vào tháng 7/2017 và tổ chức hôn lễ vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp sao chỉ kéo dài 20 tháng.

Thời điểm đó, công chúng liên tục chỉ trích nữ diễn viên và bênh vực Song Joong Ki. Luật sư của tài tử 35 tuổi cũng khẳng định vụ ly hôn xảy ra do lỗi của Song Hye Kyo.

Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi về nguyên nhân thật sự khiến Song Joong Ki kiên quyết ly hôn bất chấp việc hai người sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ vì đổ vỡ hôn nhân.

Song Hye Kyo được cho là người bị động trong vụ ly hôn năm 2019.Mặt khác, những người ủng hộ Song Hye Kyo cho rằng Song Joong Ki có điều khuất tất nên phải vội vàng ly hôn trong thời điểm bộ phim của anh đang công chiếu. Trước đó, có nguồn tin cho rằng nam diễn viên đã sống chung với người tình tin đồn Kim Ok Bin một thời gian dài khiến Song Hye Kyo tức giận.

Sau hơn một năm, nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ ly hôn gây chấn động truyền thông của Song - Song vẫn chưa được công bố. Hai ngôi sao tránh nhắc tới đối phương, chỉ nhắc tới cuộc sống hiện tại khi được hỏi đến "người cũ".

Hiện, Song Hye Kyo vẫn nghỉ ngơi sau đổ vỡ tình cảm. Cô tuyên bố tạm ngừng đóng phim đến hết năm 2020. Trong khi đó, Song Joong Ki vẫn hoạt động năng nổ ở mảng phim điện ảnh. Gần nhất, nam diễn viên tuyên bố rút khỏi tác phẩm Season of You and Me vì quá bận rộn với lịch ghi hình Bogotá cũng như một số dự án khác.

Tác giả: P.L

Nguồn tin: travelmag.vn