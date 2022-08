Bí mật bên trong tụ điểm Karaoke Hoài Thu 2 nức tiếng Quảng Bình

Trước đó, vào ngày 3-8, Công an huyện Bố Trạch và Công an xã Nhân Trạch kiểm tra tại cơ sở kinh doanh karaoke Thùy Linh thuộc thôn Nhân Quang thì phát hiện tại các phòng VIP 101, VIP 102 và VIP 103 có 14 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thành (SN 1994; ngụ xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) và tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng liên quan.