Bí mật bên trong nhà nghỉ 61 ở Hải Phòng

Pháp luật

Từ lời khai của các “chân rết”, cơ quan công an xác định Hoàng Thị Lan đã sử dụng nhà nghỉ 61 do mình làm chủ làm nơi mua bán, giao dịch ma túy cho các con nghiện. Các con nghiện có nhu cầu sẽ được thuê phòng nghỉ để sử dụng. Khi công an kiểm tra, có 4 con nghiện đang “phê” ma túy tại đây.