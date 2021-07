Bị lờ chuyện gia hạn, thủ quân Liverpool tính đường ra đi

Ở tuổi 31, Henderson vẫn đang giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong phòng thay đồ Liverpool. Nhưng những đóng góp của anh trên sân cỏ thì bắt đầu giảm dần. Cũng vì chấn thương nên Henderson không còn ra sân được nhiều như trước.

Nếu như mùa 2019/20, anh xuất hiện 31 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 4 bàn và có 5 đường kiến tạo thì ở mùa giải vừa qua, những thống kê tương đương giảm xuống chỉ còn 21, 1 và 1. Hợp đồng của anh còn 2 năm nữa, nhưng vấn đề là cùng có thời hạn như Henderson song những Alisson, Fabinho, Virgil van Dijk, Sadio Mane hay Mohamed Salah đã được xúc tiến gia hạn. Tất cả các trụ cột này đều nằm trong danh sách ưu tiên, trừ thủ quân Henderson .

Henderson sẽ theo chân Wijnaldum sang PSG?

Theo tờ The Mirror, thực tế là Henderson cùng Liverpool cũng đã bàn về hợp đồng mới, nhưng những yêu cầu của tiền vệ người Anh khiến The Kop phật lòng và đến lúc này, hai bên chưa có dấu hiệu gì sẽ nối lại đàm phán. Đó là lý do Atletico Madrid và PSG vào cuộc.

Họ tin rằng nếu đưa ra một cái giá hợp lý, Liverpool có thể bật đèn xanh. Nên nhớ Georginio Wijnaldum, cầu thủ bằng tuổi Henderson, cũng vừa được ra đi sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn với Liverpool. Mà vai trò của Wijnaldum tại Anfield cũng quan trọng không hề kém tiền vệ người Anh.

Rõ ràng, Liverpool khá “cứng” trên bàn đàm phán. Điều đó mở ra khả năng họ sẽ để Henderson ra đi trước khi mùa giải mới bắt đầu. Vấn đề lúc này tùy thuộc vào Atletico và PSG sẽ thuyết phục thế nào để tiền vệ người Anh gật đầu mà thôi.

Tác giả: Đặng Lai

Nguồn tin: Báo Tiền Phong