Bí kíp ‘VÀNG’ khiến chàng mê mẩn chốn phòng the, nửa bước cũng không muốn rời bỏ vợ

Linh hoạt trong kiểu hôn

Điều quan trọng không thể thiếu trong chuyện phòng the chính là nụ hôn dưới nhiều hình thức khác nhau. Các nàng cần thể hiện nhiều kiểu hôn để làm cho chàng đê mê, say đắm. Thay đổi các kiểu hôn một cách linh hoạt chính là chiêu trò các nàng cần thường xuyên áp dụng để có chuyện phòng the viên mãn hơn.