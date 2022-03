Bi hài chuyện "sưu tập gà Tây"

“Anh trai mưa” giải cứu các cô gái lỡ làng

Cách đây chừng mươi, mười lăm năm tại các TP lớn đã rộ lên mốt "cứu nét". Đó là chuyện những cô gái trẻ ham chơi ở các tiệm Games-Internet mà không có tiền trả, phải nhờ một nam giới đến trả hộ và sau đó trả ơn bằng cách đi khách sạn, nhà nghỉ.

Một "gà Tây" được rao quảng cáo trên mạng xã hội

Gần 2 năm trở lại đây, tại Hà Nội và một số thành phố lớn, lại xuất hiện phong trào cứu net cho "gà Tây". Đó là chuyện những cô gái người nước ngoài sang Việt Nam theo dạng "tây ba lô" và bị mắc kẹt, chưa thể hồi hương, được các "anh giai mưa" giải cứu.

Huy Hùng - quản lý một chuỗi trung tâm Anh ngữ tại Hà Nội kể lại tình huống khó xử của anh trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Nhiều năm nay trung tâm của anh thường ký hợp đồng ngắn hạn với những giáo viên người nước ngoài. Phần lớn họ là tây ba lô sang Việt Nam du lịch, đồng thời xin làm part-time (bán thời gian) tại các trung tâm Anh ngữ.

Brian Johnnel từng là hàng hot trong đường dây mua bán dâm của Đặng Văn Nhân

Gần hai năm qua do dịch bệnh mà các lớp học đều phải đóng cửa. Việc chuyển sang học online cũng chỉ giải quyết được phần nào công việc, trung tâm của Hùng buộc phải chấm dứt hợp đồng với 50% số giáo viên đang dạy. Đa số họ đều nhanh chóng lên đường về nước, song vẫn có một vài giáo viên kẹt lại. Trong đó có Kelly M. Đúng ngày 30 Tết, cô ta nhắn tin muốn gặp anh.

Gặp nhau tại một quán cafe, cô gái tâm sự đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, cần Hùng giải cứu(?) Mấy tháng trước người thân của cô ở bên Mỹ đã chết vì COVID-19, cô cũng không còn đủ tiền để về nước. Đã nhiều tháng qua cô sống lay lắt, bán dần laptop, đồ trang sức để có tiền thuê nhà duy trì cuộc sống. Cô gái cũng đưa ra đề nghị bất ngờ là... ONS (one night stand - tình một đêm) với anh, đổi lại anh có thể chu cấp cho cô ít ngày!

Trước lời đề nghị táo bạo đó, Hùng từ chối và giới thiệu cô gái cho một vài khách hàng có yêu cầu gia sư 1-1 cho con cái họ. Bẵng ít lâu, Hùng gặp lại Kelly M. với một bộ dạng rất khác. Cô gái khoe hiện đang sống khá thoải mái song không phải bằng nghề gia sư mà là nghề... dịch vụ. Kelly M. kể trong số những phụ huynh của cô có đại gia Q. Ông ta đã ly dị nên hai người có thể thoải mái quan hệ, và Q. đã giúp cô rất nhiều về kinh tế. Sau một thời gian, Q. lại giới thiệu cô cho một người bạn khác...

"Thực ra với một số "gà tây", việc ONS cũng không phải là điều gì là quá quan trọng theo văn hóa của họ. Thành ra việc ngủ nghê với một nam giới mà chỉ cần cảm thấy nói chuyện hợp, hoặc có thể giúp đỡ họ về kinh tế cũng là bình thường" - Hùng chia sẻ.

Còn theo Tuấn Anh - một dân chơi có tiếng ở Hà Nội thì trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, một bộ phận thanh niên Hà Thành truyền tai nhau muốn đổi gió với các cô gái Tây thì cứ việc lên khu vực phố cổ buổi tối. Chuẩn bị sẵn một ít vốn từ tiếng Anh, họ có thể mò vào các bar, pub... để săn tình. Nếu may mắn họ có thể gặp một cô gái trẻ đang ngồi uống bia một mình. Vậy là...a lê hấp, gọi một chai bia và xin ngồi cùng.

Đặng Văn Nhân (ngoài cùng bên phải) cùng một số gái bán dâm, khách mua dâm bị cơ quan Công an phát hiện

Nếu khéo miệng, thanh niên có thể dần dà đưa đẩy câu chuyện, mời cô gái thêm một vài chai bia, vài con mực nướng... Sau đó tiếp tục rủ đi dằn bụng tại quán cháo, phở. Nếu tửu lượng tốt thì gọi thêm chai rượu... Khi cảm thấy "gà tây" đã ra chiều ưng cái bụng thì rủ "go hotel". Do đã có nhiều năm du học ở trời Âu, nên Tuấn Anh cũng không còn lạ gì việc tán tỉnh hay ONS với các cô gái Tây theo cách đó cả.

Bẵng đi một thời gian, cùng với sự bùng nổ của mạng Internet là các ứng dụng hẹn hò chiếm lĩnh không gian mạng, việc chăn "gà tây" ở Việt Nam đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần cài đặt các app dùng để kết bạn, chat chit như Tinder, Twoo, Line... là có thể tìm điều mình muốn. Ví dụ như bên Tinder, chịu khó bỏ một chút phí để lên hạng Gold/VIP/ hay đăng ký Tinderplus thì rất dễ "Match" (gặp) được một em "ngọt nước".

Đặc biệt khi mà dịch COVID-19 bùng phát, việc chăn dắt có phần "dễ" hơn, khi mà có không ít những “gà tây” bị mắc kẹt tại Việt Nam. Cũng theo Tuấn Anh, có những cô đang trong hoàn cảnh về nước không được, ở lại không xong thì chỉ sau dăm câu ba điều là: "are we looking for the same thing?" (có phải hai ta đang cùng tìm một thứ?) hoặc nói toạc ra: "are you free tonight?" (anh có rảnh đêm nay không?). Sau cuộc tình một đêm, cô gái thẽ thọt xin một vài triệu đồng. Và đa phần các thanh niên đều rút ví, thậm chí có người vì thương cảm cho "thân gái dặm trường" mà vét sạch tờ tiền cuối cùng để đưa cho cô gái.

Một tài khoản zalo chuyên cung cấp các cô gái Tây ở Hà Nội

Trong số những "anh giai mưa" chuyên đi giải cứu “gà tây” mà Tuấn Anh biết, có thiếu gia M.Nam. Mỗi tuần cậu ta đi giải cứu 1-2 lần là bình thường. Thậm chí trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, mọi người gần như không ra đường thì Nam vẫn vui vẻ với các cô gái Tây đều đều. "Bộ sưu tập" của anh chàng lên đến cả trăm cô gái. "Các cô gái nước ngoài thường có sức khỏe và kỹ năng tốt, nên khiến nhiều “anh giai mưa” nghiện không dứt ra được" - Tuấn Anh kết luận.

Tuy nhiên, ngoài những cô gái người nước ngoài bị mắc kẹt, buộc phải xoay xở để mưu sinh thì thời gian gần đây đã xuất hiện những đường dây mại dâm “gà tây” chuyên nghiệp...

Dịch vụ mại dâm và những kiểu làm tiền

Minh Tuấn - quản lý một chuỗi khách sạn mini tại Hà Nội bật mí, nhiều năm trước, tại TP Hà Nội đã xuất hiện dịch vụ với gái Tây mà chủ yếu là các cô gái người nước ngoài sang Việt Nam học tiếng Việt. Đó là những cô gái trẻ Đông Âu, có nhan sắc cũng như ví tiền vừa phải. Đối tượng khách hàng thường là những quý ông thèm của lạ.

Số này luôn tỏ ra rất cẩn trọng, nói tiếng Việt khá tốt và thường tra hỏi cặn kẽ người giới thiệu, số điện thoại... rồi mới chính thức gặp mặt để đi... cafe trước khi tiến triển bước tiếp theo.

Cũng do là mặt hàng "hot" nên các quý ông thường phải đặt lịch hẹn vài lần mới có cơ hội tiếp xúc. Sự khan hiếm ấy tạo nên một trào lưu kéo dài nhiều năm, khi có nhiều đồng hương sinh viên khác sang Việt Nam "canh tác".

Thời gian gần đây, "lực lượng gà tây” được bổ sung thêm đáng kể. Họ có thể là tây ba lô ở các nước Đông Nam Á, Đông Âu, thậm chí mang quốc tịch Pháp, Mỹ... và nằm dưới sự điều hành của một "tú ông" có máu mặt. Giá mỗi lần đi khách của "gà tây" thường là 500 đến 1.000 USD/lần.

Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội và buôn bán phụ nữ trẻ em, Phòng CSHS và Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tháng 2-2022 đã triệt phá đường dây mại dâm "kiều nữ đại gia" do đối tượng Đặng Văn Nhân (33 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) chủ mưu (ANTG đã có bài phản ánh). Trong đường dây này đặc biệt có sự xuất hiện của một số gái bán mang quốc tịch Châu Á, Châu Mỹ. Đặc biệt trong số đó là gái bán dâm tên Brian Johnnel, 38 tuổi, trú tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy - quốc tịch Philippines từng hoạt động tại Việt Nam một thời gian dài.

"Sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ, và hoạt động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, Brian Johnnel đã sang Việt Nam và đầu quân vào đường dây của Nhân. Gái bán dâm này tỏ ra khá đắt khách, khi liên tục nhận được order từ những quý ông hám của lạ. Và gần như 100% khách hàng của Brian Johnnel đều không phát hiện ra cô ta là người chuyển giới" - vị này cho biết.

Một điều tra viên Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài và công nghệ cao, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội chia sẻ, thời gian qua cơ quan công an vẫn thỉnh thoảng nhận được đơn trình báo của các cô gái người nước ngoài về việc tấn công tình dục, hiếp dâm... Trong đó có vụ việc cô "gà tây" tố cáo bị một thanh niên Việt Nam hiếp dâm với những tình tiết rất khó tin, thậm chí hài hước.

Theo đơn trình báo chị Jenny (24 tuổi, quốc tịch một quốc gia Châu Âu) sang Việt Nam du lịch dài ngày cùng một nhóm bạn. Chị thuê trọ tại một căn hộ cao tầng trên địa bàn quận Tây Hồ, mỗi căn có ba phòng. Một buổi tối cuối năm chị Jenny cùng người bạn gái cùng phòng chở nhau bằng xe máy đi chơi. Khoảng 21 giờ, chị ngồi uống bia với một thanh niên Việt Nam tên là H.T (21 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học). Sau một hồi nói chuyện khá hợp, T. rủ Jenny đi khách sạn. Nhưng sau đó cả hai quay lại căn hộ mà cô gái Tây đang thuê. Tại đây, T. đã có hành vi... hiếp dâm Jenny.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và đối chất cho thấy bản chất câu chuyện dường như không phải như vậy. Đúng là T. và Jenny đã đi uống bia, và về căn phòng của cô gái này ngủ. Song trước đó T. đã chở Jenny đến một khách sạn, cô gái cũng đồng ý - nhưng do giá thuê cao quá nên đã không thuê nữa. Cả hai về phòng của Jenny.

Sau khi tắm rửa, T. lên giường nằm cạnh cô gái ngoại quốc. Cô gái không hề phản ứng gì khi T. có các hành động chuẩn bị cho việc quan hệ. Song khi chàng trai thực hiện "bước cuối cùng" thì bất ngờ Jenny vùng dậy và hét to. Một nam giới đi cùng đoàn với cô ta chạy sang và chứng kiến việc cả hai đang trong tình trạng không mặc quần áo. Và sang chiều ngày hôm sau, cô gái có đơn tố cáo bị hiếp dâm.

Mặc dù khẳng định là việc quan hệ với Jenny là được cô ta đồng tình, thể hiện qua việc đồng ý đi thuê khách sạn và cho ngủ cùng giường... song T. vẫn đuối lý vì Jenny khẳng định rằng chỉ cho... đến như thế, chứ không được... đến Z(!) Với sức khỏe, cân nặng của Jenny còn chàng thư sinh lẻo nghẻo như T. thì cô ta mới là người làm chủ cuộc chơi. Song cuối cùng chàng thanh niên vẫn phải bồi thường số tiền lên đến vài trăm triệu đồng đổi lấy việc cô gái này rút đơn. Nực cười cho trò ham của lạ, thật là không biết ai "chăn" ai nữa!

Tác giả: M. Tiến - M. Trí

Nguồn tin: antg.cand.com.vn