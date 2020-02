Bị đuổi ra khỏi siêu thị vì không đeo khẩu trang, người đàn ông lao tới đánh nhân viên bảo vệ

Your browser does not support the video tag.

Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng, người dân được khuyến cáo nên hạn chế tới nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra đường để tránh bị nhiễm bệnh. Thế nhưng, phớt lờ mọi lời cảnh báo, một số người vẫn tới nơi công cộng mà không đeo khẩu trang.

Vào ngày 2/2, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video lại quay cảnh một người đàn ông bước vào siêu thị Hối Thông ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, mà không đeo khẩu trang. Theo nội dung video cho thấy, người đàn ông này mặc một bộ đồ màu đen, thản nhiên bước vào siêu thị.

Song do không đeo khẩu trang nên anh ta đã bị nhân viên an ninh chặn lại ở cửa. Thay vì rời đi hoặc đeo khẩu trang vào, người đàn ông này lại tỏ ra khó chịu rồi đánh nhân viên an ninh của siêu thị.

Người đàn ông tới siêu thị nhưng không đeo khẩu trang.

Sau khi gây ra hỗn loạn, người đàn ông này đã chạy trốn khỏi hiện trường nhưng vụ việc đã được người dân gọi báo cho cảnh sát.

Cảnh sát theo dõi nơi ở của người đàn ông này nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dấu vết của anh ta. Tới tối cùng ngày, cảnh sát thành phố Lô Châu đang điều tra và xử lý về một vụ án cố ý gây thương tích thì họ tìm thấy người đàn ông kia.

Kẻ đánh nhân viên siêu thị hiện đang điều trị tại bệnh viện do ẩu đả với người khác sau khi rời khỏi siêu thị.

Được biết, người đàn ông này họ Ôn. Sau khi rời khỏi siêu thị, anh ta đã đi uống rượu, rồi xảy ra tranh cãi với người họ Dư trên WeChat chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Sau đó, hai người gặp nhau, tấn công nhau bằng dao, khiến cả hai có nhiều thương tích trên cơ thể.

Hiện cả người đàn ông họ Ôn và họ Dư đang được điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật