Bị đánh tử vong do mâu thuẫn với tiếp viên karaoke

Ngày 25/4, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự Võ Hoàng Nam (SN 2003), Lương Phúc Trọng (SN 2003), Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1995 cùng ngụ huyện Cao Lãnh) và Huỳnh Tấn Dương (SN 1995, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh), đồng thời cho gia đình bảo lãnh Trần Quốc Đặng (SN 1997, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) và Trương Bá Bằng (SN 1996, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra, tối 23/4, Lý Tuấn Sang (SN 1997, ngụ xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) cùng bạn đến hát tại quán karaoke trên địa bàn phường 1 (TP Cao Lãnh). Trong lúc hát, Sang xảy ra mâu thuẫn và đánh một nhân viên của quán.

Người này đã gọi bạn trai là Nam, nói là bị khách đánh tại quán và nhờ đến giải quyết. Lúc này, Nam đang ở cùng với Trọng, Đặng, Dương, Nhàn, Bằng nên cả nhóm kéo đến quán tìm Sang.

Cả nhóm đã dùng nón bảo hiểm và tay không đánh Sang. Một số người xung quanh đã can ngăn và báo cơ quan Công an, đồng thời đưa nạn nhân Sang đi cấp cứu. Do chấn thương nặng, Sang đã tử vong sau đó.

Tác giả: Phước Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân