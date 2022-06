Bị đàn chó rượt chạy té khói, chàng trai đi xe đạp có màn đối phó 'bá đạo' khiến dân mạng cười ngất

Mới đây, mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống khá hài hước của một chàng trai. Theo đó, chàng trai này đang đi xe đạp thì bất ngờ bị đàn chó hung hăng đuổi theo.

Trước tình huống này, chàng trai càng tức tốc đạp xe nhanh hơn để tránh bị đàn chó tấn công.

Tuy nhiên, sau đó, chàng trai đã quyết định không bỏ chạy nữa mà quay sang đe dọa ngược lại đàn chó bằng cách vứt chiếc xe đạp về phía "kẻ thù". Cách này ngay lập tức có hiệu quả, đàn chó vừa sủa vừa bỏ chạy thục mạng sau màn đe dọa của chàng trai trẻ.

Như vậy có thể thấy, cục diện đã được thay đổi, người sợ hãi không phải là chàng trai mà là các chú chó hung hăng kia.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều cười ngất trước phương án đối phó khi bị cho rượt của anh chàng này.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn