Bị chủ shop bắt quả tang trộm quần áo, "hot girl 2 ngón" không những không ăn năn còn có thái độ gây bức xúc

Mới đây, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đang ngồi trong cửa hàng thời trang và bị nhiều người tra hỏi do ăn trộm đồ.

Theo đó, người quay clip là chủ cửa hàng nói lớn: "Từ sáng đến giờ tao không ngủ, tao để rình bắt mày, dẫn mày vào tận cửa nhà tao. Nguyên từ hôm qua đến nay tao đã thấy mày lượn lờ mấy lần rồi. Tao không đánh mày, tao không động chạm gì đến mày, mày đeo khẩu trang, tao vứt khẩu trang ra ngoài đấy...".

Bị chủ shop bắt quả tang trộm quần áo, gái xinh tỏ thái độ gây bức xúc

Cô gái sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tại shop nhưng thái độ bình thản. "Em biết em là như vậy là sai... Em mới bị bắt lần đầu...", cô gái nói. Sau đó, cô gái này ngồi liệt kê hàng loạt đồ đã trộm.

"Chị cho em được nói, bây giờ em nhận đây này, nhận là hôm qua lấy của nhà chị một cái áo, lấy của nhà chị bên này 1 cái quần. Em lấy thêm thỏi son còn một số món khác em để lại chưa lấy...

Các chị nói thế rồi thì em nhận chứ em không chối gì cả. Bây giờ đền hay như nào thì em cũng xin lỗi các chị đầu tiên vì em làm thế là sai", cô gái vừa nói vừa cười.

Cô gái thản nhiên đáp trả chủ quán khi bị bắt quả tang

Thế nhưng theo lời một phụ nữ có mặt tại cửa hàng, cô gái này từng bị "bóc phốt" trộm cắp nhiều lần trước đó.

"Thật không, chị gọi cái P.T sang nhé. Có thật lần đầu tiên không? Một cái áo với chân váy. Gọi xuống nói chuyện mà 2 hôm sau em mới xuống là biết cái độ lì nó kinh khủng thế nào rồi", chủ shop vạch trần.

Đáng nói, từ đầu đến cuối clip, đúng là cô gái có nói lời xin lỗi chủ quán và nhận sai nhưng đi kèm với đó là thái độ bình thản, không chút ăn năn. Chính điều này đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, không thể thương nổi.

Theo người đăng tải bài viết thì sự việc xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Người thân của cô gái sau đó đã đến để hoàn trả số tiền bị trộm.

Trên mạng xã hội, đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều chia sẻ và nhiều bình luận chỉ trích thái độ của cô gái khi bị bắt quả tang sau khi trộm cắp quá nhiều lần như vậy.

