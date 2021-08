Bị bắt quả tang trên chiếu bạc, Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa "bay" chức

Được biết, trong 2 năm vừa qua, tại Thanh Hóa có rất nhiều lãnh đạo từ cấp sở, huyện, xã bị công an bắt giữ do tham gia đánh bạc. Gần đây nhất, ngày 14-8, huyện Nông Cống đã ra quyết định cách chức ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; ông Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; ông Lê Văn Duệ, Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và ông Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tế Lợi. Lý do, các ông này đã tham gia đánh bài trong trụ sở xã Tế Lợi và vi phạm các quy định chống dịch Covid-19 vào tối ngày 6-8.