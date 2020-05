Bị bạn tù đánh chết trong nhà tạm giữ: Thông tin mới

Sáng ngày 9/5/2020, Đại tá Phan Đăng Hà, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân cái chết của bị phạm Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, ngụ xã Bình Giã) ở nhà tạm giam Công an huyện Châu Đức là do bị bạn tù đánh.

Phạm nhân Lập bị TAND huyện Châu Đức tuyên án sáu tháng tù về tội đánh bạc. Ngày 4/5, phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức trong điều kiện sức khỏe bình thường.

Những vết thương trên cơ thể phạm nhân Lập.

Theo gia đình, anh Lập là người nghiện rượu nhiều năm nay, ăn uống ít, người hơi gầy.

Phạm nhân Lập được bố trí ở tại phòng A3 cùng năm phạm nhân khác, trong đó có Lê Hoàng Quang (21 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức), người đang chấp hành án ba năm tù về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ (đã gần hết thời gian chấp hành án, Quang là phạm nhân được ra ngoài lao động).

Đến 17h ngày 7/5, Lập mâu thuẫn với Quang dẫn tới xô xát. Sau đó, lợi dụng trong lúc đi dọn đồ, Quang đã lấy một cây gậy ba trắc bằng nhựa dẻo bỏ trong buồng quản lý phạm nhân của nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức.

Đến 21h cùng ngày, Lập có chửi bới những người trong buồng nên Quang đã dùng ba trắc đánh vào người, đá vào ngực nạn nhân.

Sau đó, Lập nằm xuống, không la hét nữa và phạm nhân Quang đã lấy sữa, thuốc giảm đau cho uống và xoa dầu nóng. Đến sáng 8/5, Lập được phát hiện đã chết và được báo quản giáo nhà tạm giữ.

"Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xem mình Quang gây án hay có sự giúp sức của người khác" - thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay.