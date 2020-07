Bệnh viện Thái An công khai sử dụng thiết bị ‘xách tay’, cơ quan chức năng không biết?

Bệnh viện Đa khoa Thái An (địa chỉ tại TP Vinh - Nghệ An)

Công khai sử dụng nhiều thiết bị không đầy đủ giấy tờ nhưng không bị phát hiện?

Bệnh viện Đa khoa Thái An (địa chỉ tại TP Vinh - Nghệ) là một trong số bệnh viện tư nhân có tiếng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, được thành lập từ cuối năm 2006.

Bệnh viện Đa khoa Thái An là một chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Y tế Nghên An do ông Thái Khắc Hùng làm đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT của bệnh viện.

Với kinh nghiệm gần 14 năm hoạt động, cùng những lời quảng cáo có cánh như cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao…Bệnh viện này ngày càng thu hút được đông đảo người dân địa phương gửi gắm niềm tin tưởng đến thăm khám, điều trị sức khỏe.

Thế nhưng, đáp lại sự mong mỏi ấy của người dân là một thực tế phũ phàng khi thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Thái An ngang nhiên sử dụng thiết bị y tế không đầy đủ giấy tờ, nghi là hàng xách tay có giá “rẻ mạt” để thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Thời gian qua, PV Sức Khỏe Cộng Đồng đã điều tra, xâm nhập, ghi nhận được việc Bệnh viện Đa khoa Thái An đã và đang sử dụng 2 chiếc máy nội soi tiêu hóa nghi vấn là hàng bãi thải, không có đầy đủ giấy tờ, không được cấp phép của cơ quan chức năng.

Thiết bị y tế của Bệnh viện Thái An, sau khi báo chí phát hiện hiện trường đã được thay đổi

Hai chiếc máy nội soi tiêu hóa đang được Bệnh viện Đa khoa Thái An sử dụng cũng được cơ quan chức năng xác nhận với PV là hãng đã dừng sản xuất từ nhiều năm nay, thậm chí không cấp phép cho nhập về Việt Nam.

Một bác sĩ chuyên về nội soi tiêu hóa cũng khẳng định với PV, đây là dòng máy “bãi” chỉ sử dụng nội địa ở nước ngoài.

Thế nhưng không hiểu vì sao, bằng cách nào, suốt những năm qua 2 chiếc máy nội soi nói trên vẫn được Bệnh viện Đa khoa Thái An sử dụng thăm khám sức khỏe cho người dân hàng ngày, thậm chí thăm khám bảo hiểm y tế?

Không cung cấp được giấy tờ nhưng vẫn ngang nhiên sử dụng máy thách thức cơ quan chức năng

Để làm rõ vấn đề này, PV Sức Khỏe Cộng Đồng đã liên lạc làm việc với đại diện Bệnh viện Đa khoa Thái An

Sau nhiều ngày liên hệ, đến sang 29/5, ông Thái Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Thái An đã có buổi làm việc với PV.

Tại buổi làm việc, ông Thái Khắc Hùng chỉ cung cấp được 2 bộ hợp đồng mua bán của 2 chiếc máy nội soi nói trên (một là mua của Công ty, một mua của Cửa hàng thiết bị y tế). Ngoài ra, ông Hùng không cung cấp được bất cứ giấy tờ nào khác liên quan đến 2 chiếc máy nội soi này, thậm chí cả bản thẩm định thiết bị.

Ngạc nhiên hơn người đứng đầu HĐQT Bệnh viện Đa khoa Thái An còn tỏ ra không biết việc sử dụng máy móc phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Ông Hùng nói rằng: “Những chiếc máy này mua từ khá lâu và khi PV đề cập mới biết được…”.

Đặc biệt, khi PV hỏi về việc thăm khám bảo hiểm y tế khi máy móc không đầy đủ giấy tờ thì ông Hùng nói rằng “không khám bảo hiểm”, mặc dù trước đó trong vai người bệnh PV đã được bác sĩ tại phòng nội soi của Bệnh viện Đa khoa Thái An hướng dẫn chi tiết, báo giá nội soi bảo hiểm y tế.

Ông Thái Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Thái An trong buổi làm việc với phóng viên Sức Khỏe Cộng Đồng

Hơn 1 tháng sau đó, đến đầu tháng 7/2020, PV Sức Khỏe Cộng Đồng quay lại ghi nhận thì ngạc nhiên hơn là Bệnh viện Đa khoa Thái An đổi phòng khám nội soi sang vị trí khác nhưng vẫn công khai sử dụng 2 chiếc máy nội soi không đầy đủ giấy tờ này để thăm khám cho bệnh nhân.

Ở Việt Nam đã có không ít những vụ việc sự cố y khoa liên quan đến các vấn đề máy móc, thiết bị y tế, mà điển hình là vụ việc sự cố chạy thận ở Hòa Bình làm 9 người tử vong, gây rúng động dư luận năm 2017.

Bộ Y tế, các cơ quan chức năng cũng đã siết chặt quy định về việc nhập khẩu thiết bị y tế, dụng cụ khám chữa bệnh.

Thế nhưng vẫn còn đâu đó tình trạng một số cơ sở y tế vì chạy theo lợi nhuận mà bấp chấp, bỏ qua vấn đề y đức, trong đó câu chuyện đã và đang xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh, Nghệ An) sử dụng máy nội soi không đầy đủ giấy tờ nghi là hàng bãi là một câu hỏi cần được làm rõ.

Thật khó có thể lý giải thuyết phục việc những “lương y” biết thiết bị không được phép nhưng vẫn sử dụng cho bệnh nhân của mình. Thiết nghĩ cơ quan chức năng, Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An cần vào cuộc khẩn trương làm rõ vấn đề tại Bệnh viện Đa khoa Thái An để trả lời trước công luận. Để người dân thực sự an tâm mỗi khi đến bệnh viện thăm khám.

Hàng năm cơ quan chức năng có kiểm tra máy móc tại Bệnh viện Đa khoa Thái An?

Trao đổi về vấn đề kiểm tra máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế, một cán bộ vật tư tại một Bệnh viện công lập (xin giấu tên) cho biết: Với Bệnh tư nhân như Bệnh viện Đa khoa Thái An thì không biết nhưng ở Bệnh viện nơi vị này công tác mỗi năm đều có đoàn kiểm tra về cơ sở vật chất, thiết bị để xem các thiết bị có đủ, có còn điều kiện để hoạt động, thăm khám sức khỏe cho người dân.

Nếu thiết bị không đầy đủ giấy tờ sẽ không được Bảo hiểm chấp nhận, cũng không được đưa vào thăm khám”.

Vậy câu hỏi đặt ra, là hàng năm cơ quan chức năng có kiểm tra máy móc tại Bệnh viện Đa khoa Thái An? Tại sao 2 chiếc máy nội soi nói trên của Bệnh viện này không đầy đủ giấy tờ nhưng Bệnh viện vẫn được sử dụng thăm khám cho người dân, thậm chí thăm khám bảo hiểm y tế?

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

