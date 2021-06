Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 từ 29/6

TTYT Hưng Nguyên là đơn vị được tỉnh Nghệ An chọn làm bệnh viện dã chiến số 1

Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 huyện Hưng Nguyên.

Ngày 10/6, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 3749/UBND về việc thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. TTYT huyện Hưng Nguyên đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến.

Việc thành lập bệnh viện dã chiến là hết sức cần thiết. Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 1 có thể điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19. Những bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu mới chuyển về Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An... Hiện nay, các cấp ngành đang tập trung sửa chữa, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện bộ máy để sớm đưa Bệnh viện dã chiến số 1 đi vào hoạt động.

Ngày 23/6, TTYT Hưng Nguyên có thông báo số 466/TTYT-KHNY về việc tạm ngừng hoạt động khám, chữa bệnh tại TTYT huyện Hưng Nguyên kể từ 0 giờ, ngày 24/06/2021, chỉ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra cơ sở vật chất bệnh viện dã chiến số 1

Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện Hưng Nguyên sẽ chuyển cho các đơn vị, Bệnh viện ĐK Thành Phố Vinh, Bệnh viện ĐK Nghị Lộc, TTYT Nam Đàn. Trong thời gian TTYT tạm ngừng hoạt động công tác khám, chữa bệnh tại 18 trạm y tế xã, thị trấn vẫn tiếp tục thực hiện.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên tập trung bàn sâu về các nội dung: Bố trí nhân lực từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho Bệnh viện Dã chiến số 1; bố trí lực lượng an ninh bảo vệ trật tự an toàn, công tác hậu cần cho bệnh viện dã chiến...

Kết luận cuộc làm việc, ông Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao các phương án đảm bảo an ninh trật tự và hậu cần của huyện Hưng Nguyên dành cho bệnh viện dã chiến.

Ngành y tế đã và đang cố gắng hoàn thiện bệnh viện dã chiến sớm nhất, dự kiến đưa vào hoạt động vào ngày 29/6 (thứ ba tuần sau). Phần lớn cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện dã chiến được điều từ TTTYT Hưng Nguyên. Số cán bộ, nhân viên còn lại của Trung tâm sẽ được tăng cường cho các trạm y tế xã, thị trấn.

Bệnh viện dã chiến số 1 có thể điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu huyện Hưng Nguyên cần chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch COVID-19 theo tình hình mới, nâng thêm một cấp độ; xây dựng khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo an toàn; kiện toàn tổ điều tra, truy vết cộng đồng, do cán bộ công an đứng đầu; xây dựng kịch bản phòng chống dịch ở khu công nghiệp.

Đồng thời cần thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm “điều tra rộng, cách ly, phong tỏa hẹp, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc"; phát huy "4 tại chỗ, chủ động nhân lực, không để thiếu vật tư tiêu hao cũng như đồ bảo hộ; chủ động, khoa học, sáng suốt trong chỉ đạo điều hành và phát huy cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng chống dịch.

