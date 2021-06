Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An xét nghiệm Covid cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà

Tối qua, ngày 15/6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC), TP Vinh đã xuất hiện ca thứ 2 nhiễm COVID – 19. Ngay khi nhận được thông tin báo cáo ca bệnh, và chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Ban Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An huy động khẩn cấp 10 cán bộ y tế tăng cường phối hợp cùng Sở Y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại địa bàn phường Hưng Dũng - nơi có F0 vừa phát hiện, từ đó khoanh vùng dập dịch.