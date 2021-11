Bệnh nhi nhỏ tuổi, nhẹ cân nhất được can thiệp tim thành công tại Nghệ An

Ngày 16/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Tim mạch đã can thiệp thành công liên tiếp 3 ca bít dù thông liên thất cho 3 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh. Trong đó, có trường hợp bệnh nhi chỉ mới 7 tháng tuổi, cân nặng vỏn vẹn 5kg. Đây là ca bệnh nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất được thực hiện can thiệp tim mạch thành công tại bệnh viện.

Các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An can thiệp thành công liên tiếp 3 ca bít dù thông liên thất cho 3 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh.

Theo đó, bệnh nhân gồm các cháu: Trịnh Minh T. (12 tháng tuổi, Yên Thành, Nghệ An), Phan Bá Bảo Q. (41 tháng tuổi, Hà Tĩnh) và Võ Văn Hoàng K. (7 tháng tuổi, Nam Đàn, Nghệ An). Cả 3 bé đều được phát hiện bị tim bẩm sinh thông liên thất từ nhỏ, theo dõi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thường xuyên. Đến tháng 11/2021, với sự tư vấn chuyên sâu từ bác sỹ, gia đình quyết định cho bé nhập viện can thiệp tim mạch.

Trong 3 bé, trường hợp cháu K. là một trường hợp khó và có nhiều nguy cơ. Sau sinh, bé vẫn ăn, bú tốt nhưng chậm tăng cân, thường xuyên thở nhanh, vã mồ hôi và quấy khóc. Bé còn quá nhỏ tuổi, thể trạng suy dinh dưỡng, lỗ thông liên thất nằm gần van động mạch chủ gây khó khăn rất nhiều trong quá trình thực hiện bít lỗ thông liên thất bằng dù. Để làm được điều đó, đòi hỏi bác sỹ phải có chuyên môn vững vàng.

Sau 2 ngày can thiệp, sức khỏe của 3 bé đã phục hồi nhanh chóng, ổn định và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ê-kíp Tim mạch, quá trình can thiệp của bệnh nhi đã diễn ra thuận lợi, không có tai biến gì xảy ra. Sau 2 ngày can thiệp, sức khỏe của 3 bé đã phục hồi nhanh chóng, ổn định và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

ThS.BS Hoàng Văn Toàn – Khoa Tim mạch (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, những trẻ bị được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sỹ sẽ đưa ra hướng và phương pháp điều trị tối ưu cho trẻ. Có các phương pháp điều trị tim bẩm sinh ở trẻ như: sử dụng thuốc đặc trị; can thiệp tim; phẫu thuật tim hở. Rất may mắn khi 3 trẻ vào viện đợt này đều có thể điều trị được bằng phương pháp can thiệp bít dù đóng thông liên thất qua da. Can thiệp đóng lỗ thông bằng dụng cụ qua da thành công thì các bé đỡ mất sức sau một cuộc mổ tim hở, giảm thời gian nằm viện cũng như gánh nặng chi phí điều trị.

BSCKII Nguyễn Văn Nam – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, từ đầu năm 2021 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện gần 20 ca bít dù thông liên thất. Đây là thành quả của quá trình đầu tư dài hạn, không chỉ về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng mà còn cả một sự quan tâm đào tạo về chuyên môn cho ê kíp can thiệp của Bệnh viện. Cùng với đó là sự không ngừng tìm tòi học hỏi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành của các bác sỹ tim mạch nhi khoa Nghệ An.

