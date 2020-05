Bệnh nhân Covid-19 thứ 251 tại Hà Nam tử vong do xơ gan giai đoạn cuối

Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 251 (BN251) tại Hà Nam tử vong vào rạng sáng 1/5. Nguyên nhân tử vong do xơ gan.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, bệnh nhân nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, đã được điều trị tại Khoa Tiêu hóa BV Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3 với các bệnh xơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh gout nặng, cứng khớp, teo cơ. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị Covid-19.

Sau thời gian điều trị đã 4 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 10, 12, 15 và 17/4, bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm Covid-19, tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17/4.

Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong, bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do xơ gan giai đoạn cuối. Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do Covid-19 gây ra. Ngày 4/5/2020, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do Covid-19.

Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do Covid-19./.