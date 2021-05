Bé gái 2 tuổi dương tính với SARS-CoV-2: Bước lên xe cứu thương liền khóc nức nở khi thấy bố ở lại

Mới đây đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé gái ngồi trên xe cứu thương, bên cạnh là người đàn ông đứng dõi theo được chia sẻ trên mạng xã hội với tiêu đề: "Tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh này. Giữa tâm dịch con gái 2 tuổi dương tính, bố thì âm tính. Xe đến đón bé không cho bố đi cùng để chăm con, thương bé".

Your browser does not support the video tag.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phương Diêm - ở cùng khu cách ly với hai bố con bé gái trong video cho biết người mẹ là F0 đã được chuyển lên tuyến trên, chỉ có 3 bố con tới đây.

Con trai lớn sinh năm 2009, cách đây 4 ngày nhận kết quả dương tính nên cũng đã được đưa đi điều trị. Bé gái là con út, đến chiều ngày 26/5 được xác định là F0.

Theo tìm hiểu được biết đoạn clip được quay tại Tiểu đoàn 16 trại bộ đội Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phương Diêm - ở cùng khu cách ly với hai bố con bé gái trong video cho biết người mẹ là F0 đã được chuyển lên tuyến trên, chỉ có 3 bố con tới đây.

Con trai lớn sinh năm 2009, cách đây 4 ngày nhận kết quả dương tính nên cũng đã được đưa đi điều trị. Bé gái là con út, đến chiều ngày 26/5 được xác định là F0.

"Khi bố bé dọn đồ cho còn bảo là đi chơi với mẹ nên bé vui lắm, tung tăng chạy ra xe ô tô bảo đi chơi với mẹ. Bố ôm đồ cho con theo sau. Đến khi lên xe thấy chỉ có một mình, chắc sợ nên lúc ấy bé mới kéo áo bố khóc nức nở. Lúc đầu bố bé xin đi cùng nhưng nhân viên y tế không đồng ý.

Sau đó bé khóc dữ quá nên bố bé được lên xe đi cùng, tới nơi thì bé ở lại đó một mình, bố lại được đưa về khu cách ly tầm 6 giờ tối" - Chị Phương Diêm nói.

Tưởng được đi chơi với mẹ, bé gái vui vẻ chạy tung tăng ra xe ô tô của nhân viên y tế.

Thấy bố không đi cùng, em nhỏ bật khóc nức nở, tay kéo áo bố không rời.

Các em bé còn quá nhỏ để hiểu được tác hại kinh khủng của đại dịch COVID-19 mang đến. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không khỏi xúc động, đến những em nhỏ còn tự giác đi cách ly thì người lớn không có lý do gì để lẩn trốn cả.

Mong rằng người dân chấp hành tốt yêu cầu của nhân viên y tế, khai báo trung thực để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh, cùng chung tay để chiến thắng đại dịch.

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc