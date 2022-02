Bé gái 15 tuổi uống thuốc tự tử vì bạn trai chối bỏ cái thai được đưa đi giám định pháp y

Liên quan đến vụ "Bé gái 15 tuổi có thai uống thuốc tự tử ở TP.HCM" như đã thông tin, ngày 14/2, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã tiến hành đưa bé T. (SN 2007, ngụ tỉnh Cà Mau) đi giám định pháp y để phục vụ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Bệnh viện quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, bé T. qua điều trị đã dần ổn định về tinh thần và sức khoẻ.

Trước đó, ngày 10/2, bé T. được đưa vào bệnh viện do uống nhiều thuốc ngủ. Ngay khi đó, các bác sĩ của bệnh viện đã rửa dạ dày cho bé T. và điều trị.

Khi bé T. dần ổn định thì các y bác sĩ đã chuyển bé lên Khoa Nhi để theo dõi. Hiện phía bệnh viện phối hợp cùng người thân bé vẫn đang giám sát chặt chẽ bé T. tại bệnh viện.

Như đã thông tin, giữa tháng 11/2021, bé T. từ quê lên TP.HCM để làm răng. Bé T. thuê nhà trọ ở quận Bình Thạnh để ở. Quá trình này, bé T. có quen biết với H. (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) qua mạng xã hội. Thời gian này, H. có rủ bé T. vào khách sạn để tâm sự và 2 lần quan hệ tình dục với nhau.

Đến cuối tháng 1/2022, bé T. thấy người khác lạ nên kiểm tra thì phát hiện có thai nên nói với H.. Từ đây, H. trở mặt và chối bỏ trách nhiệm với bé T.. Trước thái độ của gã bạn trai, bé T. đã tới công an trình báo sự việc.

Công an đã lấy lời khai bé T. và mời H. tới trụ sở để làm việc. Khi được mời tới công an, mẹ của H. nói sẽ chịu trách nhiệm lo cho bé T. ăn học và chở về nhà chăm sóc. Sau 10 ngày, mẹ của H. yêu cầu thiếu nữ viết đơn với nội dung T. và H. chưa làm gì cả. Do T. không đồng ý nên mẹ H. đuổi thiếu nữ ra khỏi nhà.

Ngày 10/2, bé T. được người dân đưa vào bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu. Sau khi tỉnh, bé T. cho biết là uống 2 vỉ thuốc an thần để tự tử do mâu thuẫn với bạn trai.

Sau vụ việc, gia đình bé T. đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng. Phía Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã nắm thông tin và tới bệnh viện gặp bé T.. Hiện Hội đang chờ kết quả giám định và sẽ hỗ trợ pháp lý cho bé T..

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc