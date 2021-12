Bé gái 14 tuổi bị người tình của bà ngoại xâm hại

Ngày 2/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa bắt tạm giam Trần Văn Minh (65 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trần Văn Minh.

Theo công an, khoảng năm 2015, Trần Văn Minh và bà C. (59 tuổi, ngụ địa phương) có quan hệ tình cảm. Bà C. sống cùng cháu ngoại là H. (sinh ngày 23/10/2007). Cha mẹ cháu H. đã ly hôn, mẹ cháu đi làm thuê ở Đồng Nai.

Minh thường lui tới chơi và ngủ qua đêm tại nhà bà C. Đến tháng 3/2021, bà C. phát hiện cháu H. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám thì phát hiện cháu H. có thai. Qua dò hỏi, cháu cho biết đã nhiều lần quan hệ với Minh.

Trần Văn Minh ban đầu khai thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. một lần và cho rằng việc cháu mang thai không liên quan đến ông ta.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT có đủ căn cứ xác định Trần Văn Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. (kể từ tháng 12/2019) dẫn đến việc cháu có thai. Sau mỗi lần quan hệ, Minh có cho tiền cháu H. tiêu xài.

Hiện tại cháu H. đã sinh con được gần 4 tháng. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: THANH TIẾN



Nguồn tin: Báo VTC News