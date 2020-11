Bé 6 tháng tuổi chết ngạt do kẹt khe nệm và tường

Theo khuyến cáo của Hiệp hội nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), để giữ an toàn cho trẻ khi ngủ, nên tuân thủ nguyên tắc ABC. A (Alone) – trẻ không nên được ngủ chung với người lớn vì luôn tiềm tàng mối nguy cơ khi nằm chung với người lớn, trẻ có thể bị chính người lớn nằm chung đè ngạt, và thực tế đã xảy ra không ít trường hợp thế này. B (Back) – trẻ nên nằm ngửa khi ngủ vì thói quen nằm sấp ở một số trẻ sơ sinh và nhũ nhi có thể khiến trẻ không tự xoay ngửa lại được và bị ngạt. C (Crib) – nên cho trẻ ngủ trong nôi có thành nôi chắc chắn, khoảng hở giữa các song chắn không được quá rộng cho các bộ phận trên cơ thể trẻ lọt vào và nếu có thể nên đặt nôi cạnh giường bố mẹ để bố mẹ kịp thời phát hiện những bất thường của con trong nôi.