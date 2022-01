Bé 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu: Phụ huynh căm phẫn về hành động man rợ này

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi ở Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị cắm 9 chiếc đinh vào đầu, ngày 20/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Bé gái 3 tuổi ở Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị cắm 9 chiếc đinh vào đầu (Ảnh: BVCC).

Không thể là hành động của một con người

Chị Nguyễn Minh Ngọc (Quận Hoàng Mai, Hà Nội), không thể tin nổi vào những gì mà mình đã đọc được trên báo chí: "Ngay cả người lớn, khi chúng ta chỉ vô tình dẫm phải 1 chiếc đinh thôi đã cực kỳ đau đớn. Vậy mà bé mới 3 tuổi nhưng đã bị ghim tới 9 chiếc đinh trên đầu thì tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi sự đau đớn mà bé đã phải chịu đựng. Tôi còn tưởng những gì tôi đọc được là câu chuyện về một kiểu tra tấn nào đó thời trung cổ dành cho những phạm nhân mang tội tày trời. Đây không thể là hành động của một con người có thể làm. Quá man rợ và tàn nhẫn".

Chị Đặng Thị Lan (giáo viên, TP. Thái Bình) chia sẻ: "Là một người mẹ tôi không thể nào hiểu được tại sao lại có người phụ nữ có thể trơ mắt đứng nhìn người tình của mình năm lần bảy lượt hành hạ con gái mình, rồi lại chính mình đưa bé đi bệnh viện. Người đàn ông kia thật độc ác, dù có là khác máu tanh lòng thì sao lại có thể ra tay làm điều này với một đứa bé mới có 3 tuổi".

Cũng là một người đã làm mẹ, chị Vũ Thị Phương (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng bất bình trước sự thờ ơ, vô tâm, thiếu trách nhiệm của người mẹ trong vụ việc này: "Chỉ mới 3 tuổi, con còn quá nhỏ, con không có tội, người có tội là người đã làm con tổn thương, người đã đẩy con vào tay kẻ máu lạnh và để con phải chịu sự đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi mong pháp luật nghiêm minh, thẳng tay trừng trị, không nên khoan dung, hãy lấy lại sự công bằng cho con. Kẻ có tội cần phải đền tội. Cần sớm loại bỏ những kẻ mất nhân tính như vậy để trẻ em được an toàn".

Không thể kìm nén trước những đau đớn mà bé đã phải chịu đựng, chị Đỗ Thị Thanh Hà (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ sự bất bình trước sự việc đau lòng trên: "Khi biết đến sự việc này, tôi cảm thấy rất đau đớn và vô cùng phẫn nộ về hành động vô nhân tính này, đây không thể là việc làm của một người cha người mẹ. Bản thân tôi khi con cái mình sai sẽ tìm cách nói chuyện hoặc sẽ có những biện pháp khác để giáo dục con và cũng dạy con không nên dùng bạo lực".

Cô Phạm Thúy Quỳnh (giáo viên trường mầm non) cho rằng: "Việc không được đến trường học cũng là một yếu tố tác động đến việc trẻ em bị bạo hành bởi chính người thân trong gia đình. Do nhiều mâu thuẫn, ức chế đôi khi người lớn không biết làm gì sẽ thường hay trút giận lên những đối tượng dễ bắt nạt, điển hình là con trẻ. Phải mong chóng giải phóng để các con được đến trường, ngoài việc cho con thêm không gian cũng sẽ là cơ hội để chúng tôi con thể quan sát, theo dõi hơn với các bé và kịp thời phát hiện khi có những dấu hiệu bất thường".

Đối diện với án tử hình

Trao đổi với Dân trí, Luật sư Hà Văn Thêm thuộc Công ty Luật hợp danh The Light - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về mặt tội phạm hình sự, gây bức xúc xã hội. Hiện tại hành vi giết người của bị can đang được Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, tuy nhiên với hiện trạng 09 chiếc đinh ghim găm sâu trong hộp sọ cháu bé ta có thể thấy được hành vi của bị can là vô cùng man rợ, bị can đã thực hiện hành vi nhiều lần và quyết liệt đến cùng nhằm tước đoạt tính mạng của cháu bé.

"Với hành vi trên, bị can có thể xem xét về 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là: Giết người dưới 16 tuổi và giết người vì động cơ đê hèn. Không chỉ vậy, vụ án còn gây phẫn nộ trong xã hội khi bị can là người tình của mẹ ruột cháu bé, là người được mẹ cháu bé tin tưởng và giao phó việc trông nom, chăm sóc cháu bé. Hành vi giết người của bị can còn vi phạm nghiêm trọng về đạo đức xã hội, vi phạm về thuần phong mỹ tục tại Việt Nam", Luật sư cho biết.

Luật sư Hà Văn Thêm (Ảnh: NVCC).

Cũng theo LS. Hà Văn Thêm, chế tài hình phạt mà bị can Nguyễn Trung Huyên có thể phải đối mặt là: "Theo tội danh giết người mà bị can bị khởi tố, bị can có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, bị can phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự do hành vi tước đoạt tính mạng cho gia đình người bị hại".

Hiện nay, các vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ con không còn quá xa lạ. Tuy nhiên tính chất, mức độ bạo hành trong thời gian gần đây ngày càng biến chuyển theo hướng nghiêm trọng và man rợ hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, LS. Hà Văn Thêm cho biết: "Rõ ràng, vụ việc bạo hành đối với cháu bé 8 tuổi khiến cháu bé tử vong tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hay chính vụ việc bạo hành đối với cháu bé 03 tuổi nêu trên là hồi chuông đáng báo động trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Mặc dù các đối tượng đã bị khởi tố bị can về hành vi giết người, nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra cần phải điều tra làm rõ việc có hay không hành vi bạo hành, hành hạ người khác trước khi có hành vi giết người. Nếu có căn cứ xác định hành vi hành hạ người khác và hành vi đó đã hoàn thành cấu thành tội phạm, để tránh bỏ lọt tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra cần xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)".

Ngoài ra, vị Luật sư này nhấn mạnh: "Hơn hết, để răn đe và ngăn ngừa tội phạm, Cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét đánh giá về tính chất, mức độ thực hiện hành vi và xử lý nghiêm minh, đưa ra mức hình phạt thích đáng đối với các hành vi bạo hành, hành hạ người khác đặc biệt là đối với trẻ em".

Tác giả: Nhóm Phóng Viên

Nguồn tin: Báo Dân trí