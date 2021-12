Bắt vụ vận chuyển 320kg thuốc nổ

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vụ vận chuyển thuốc nổ.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 15/12, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Nguyên, SN 1979, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ là 320kg thuốc nổ. Số tang vật nói trên được Nguyên vận chuyển trên bằng xe ô tô bán tải Ford Ranger 37C - 40889.

Hiện Hồ Văn Nguyên đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, quy định tại khoản 4, điều 305, Bộ luật hình sự.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân