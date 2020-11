Bất thường “nhà máy” sữa New Zealand tại Nghệ An

“Nhà máy” sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand tại Nghệ An có vẻ ngoài rất hoành tráng. Ảnh: Quang Đại

Báo Lao Động nhận được phản ánh có doanh nghiệp sữa tại Hà Nội thông qua công văn giới thiệu của Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An, tổ chức “tour 0 đồng” mời người cao tuổi các địa phương đi tham quan nhà máy sữa ở TP. Vinh và được tặng quà, nhưng thực chất là để bán sữa không rõ nguồn gốc.

“Nhà máy” sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand tại Nghệ An thực chất là nhà kho cũ rộng khoảng 800m2 vừa được thuê lại, cửa đóng im lìm, có dấu hiệu bất thường. Ảnh: QĐ

“Một số địa phương đã tổ chức cho các cụ đi tham quan, các cụ đi về, được mời chào nên đã mua sữa hộp “ngoại nhập” với giá 250 nghìn/hộp, nhưng sau lo ngại chất lượng không bảo đảm nên các cụ không dám sử dụng, đưa ra gửi ở các cửa hàng sữa để nhờ bán thì họ từ chối vì hàng không rõ nguồn gốc” – cán bộ UBND huyện Tân Kỳ thông tin.

Được biết, việc tổ chức mời các cụ cao tuổi đi tham quan nhà máy sữa miễn phí và được tặng quà là do Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand (địa chỉ tại quận Hoàng Mai-Hà Nội) chào mời và được Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An đồng ý, gửi công văn về Hội người cao tuổi các huyện, và được giới thiệu về các xã.

Đoàn kiểm tra UBND phường Vinh Tân, cơ quan Quản lý thị trường đến “nhà máy” sữa nhưng không có ai đại diện để làm việc. Ảnh: QĐ

Ngày 26.11, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An cho biết do phía Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand có đến làm việc, xuất trình hồ sơ đầy đủ về sản phẩm sữa nên Hội đã có văn bản giới thiệu về các địa phương. “Công văn giới thiệu không có nội dung bán sản phẩm sữa và cơ sở phái báo cáo, phối hợp với địa phương trong quá trình tổ chức” – ông Cao Đăng Vĩnh nói.

Về việc lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã đi tham quan thực tế nhà máy sữa của họ ở TP. Vinh chưa, ông Cao Đăng Vĩnh cho biết đã yêu cầu đi tham quan thực tế, nhưng phía nhà máy lấy lý do lãnh đạo có việc gia đình, nên hẹn thứ 3 tuần sau (ngày 1.12) mới có thể thu xếp.

Công văn giới thiệu của Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ

Ông Vĩnh cho biết cũng đã nhận được một số thông tin phản ánh về việc làm của Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand, phía Hội sẽ cho kiểm tra và nếu thực sự có vấn đề thì sẽ có biện pháp.

Ông Nguyễn Chí Tuyến – Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An cho biết Hội người cao tuổi huyện Nam Đàn đã triển khai thực hiện phối hợp với công ty chở các cụ đi tham quan nhà máy, nhưng các cụ không được vào trong để xem.

Cũng trong sáng 26.11, phóng viên cùng đoàn kiểm tra của UBND phường Vinh Tân và cơ quan quản lý thị trường tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa điểm đặt “Nhà máy sữa” của Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand.

Gọi là “nhà máy” nhưng thực chất là một nhà kho cũ trên diện tích 800m2 thuộc Công ty CONTAINER Nghệ An, được thuê lại cách đây chưa lâu. Phía ngoài biển bảng rất màu mè nhưng phía trong chỉ là nhà kho cũ đóng cửa im lìm, phía sau rác bẩn bừa bãi, có một dãy nhà vệ sinh mới xây bốc mùi hôi nồng nặc.

Đoàn kiểm tra ai cũng ngạc nhiên vì chẳng thấy dấu hiệu gì của một nhà máy sản xuất sữa. Ông Nguyễn Văn Thông – Bí thư-Khối trưởng khối 2 phường Vinh Tân cho biết chẳng thấy dấu hiệu gì của nhà máy sản xuất sữa. “Cách đây khoảng 1 tuần có vài đoàn đến tham quan”.

Lãnh đạo UBND phường Vinh Tân yêu cầu phía Công ty CONTAINER Nghệ An kiểm tra lại nội dung hợp đồng, báo cáo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… “nở rộ” phong trào doanh nghiệp thông qua các tổ chức hội, đoàn thể mở các chuyến tham quan, du lịch với các ưu đãi hấp dẫn như chuyên chở miễn phí, được mời ăn uống, tặng quà, chụp ảnh… nhưng thực chất là tổ chức quảng bá, bán hàng hóa giá cao, chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng, có dấu hiệu lừa đảo.

