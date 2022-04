Theo đó, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của các bị can và những người có liên quan, chiều ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, thời hạn 3 tháng đối với bị can Đặng Văn Neo (sinh ngày 19/9/1994, trú tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bắt thêm một ca trưởng liên quan vụ án Trạm thu phí nút giao IC14

Đặng Văn Neo được Công ty Cổ phần và dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam (VECS) bổ nhiệm chức vụ ca trưởng thu phí tại trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ tháng 1/2022.

Trong thời gian từ tháng 1/2022 đến hết tháng 3/2022, Đặng Văn Neo đồng ý, nghe theo lời của Hoàng Ngọc Khuê, nên đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi làm nhiệm vụ, để cho nhiều phương tiện ô tô quá khổ, quá tải đi vào tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC14.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 2/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 6), Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố số 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đình 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái); Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14 thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022).

Ngày 5/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, thời hạn 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Hưng (sinh ngày 6/7/1989 tại thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), là đội trưởng đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14 , cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tác giả: Quyết Thắng

Nguồn tin: Báo Giao thông