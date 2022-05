Theo đó, ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Bắt thêm 9 ca trưởng liên quan vụ án Trạm thu phí nút giao IC14

Các bị can gồm: Trần Trọng Huy (SN 1991), trú tại thôn Khe Dẹt, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên; Ngô Xuân Hợp (SN 1992); Đỗ Trung Dương (SN 1992), cùng trú tại thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên; Hoảng Tuyển (SN 1992), trú tại thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên).

Cùng các bị can Phùng Minh Tuyến (SN 1991), trú tại thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội; Nguyễn Minh Hậu (SN 1990), trú tại thôn Cọn 1, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Đoàn Văn Thu (SN 1987), trú tại tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Văn Hậu (SN 1990), trú tại thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Ngô Duy Hùng (SN 1986), trú tại tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Kết quả điều tra đến nay xác định trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 3/2022, các ca trưởng thu phí (có tên trên) và Đội trưởng thu phí của Công ty Cổ phần và Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam (VECS) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định cho các xe ô tô tải “quá khổ, quá tải” vào tham gia giao thông trái phép trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để "làm luật" lấy tiền chia nhau.

Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14 thuộc xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Đăng Minh

Nguồn tin: Báo Giao thông