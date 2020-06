Bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến Clip nhận tiền của Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia

Nhà ở của Lê Xuân Hoàng tại thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã trở nên vắng lặng kể từ khi đối tượng Hoàng bị bắt

Theo nguồn tin riêng của PV Báo NB&CL cho biết, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Xuân Hoàng, SN 1978; Lê Trần Tiến Đạt, SN 1988; Lê Trần Sính, SN 1974, ở thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá và Nguyễn Quốc Hưng, SN 1979, ở Khương Mai, TP Hà Nội đã bị cơ quan Công an bắt giữ vì có liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu vụ việc cho biết, vào khoảng trung tuần tháng 5/2020, nhóm đối tượng trên có vào trụ sở UBND huyện Tĩnh Gia để làm việc với ông Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá. Trong quá trình làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia, nhóm đối tượng trên đã trao đổi qua lại chuyện công việc và dùng các thiết bị ghi hình để ghi lại cảnh giao dịch tiền nong với lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia.

Từ đây, nhóm đối tượng trên “bắt tin” tới lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia để gây sức ép, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và buộc phải đưa cho bọn chúng số tiền lên đến 25 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia đã chủ động báo cáo với cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng là Lê Xuân Hoàng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt và Nguyễn Quốc Hưng (địa chỉ như trên) về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Trong số đó, Lê Xuân Hoàng, Lê Trần Sính và Lê Trần Tiến Đạt đều là anh em họ với nhau.

Ông Hồ Đình Tùng (bên trái), Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đang thuật lại hành vi nhóm đối tượng đưa tiền và thông tin về lá thư nhóm đối tượng gửi đòi 5 tỷ đồng

Trước đó, PV Báo NB&CL đã có cuộc trao đổi về thông tin Clip nhận tiền có liên quan đến ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, ông Tùng cho rằng: “Đúng. Người trong Clip đó đúng là tôi. Trong quá trình trao đổi thì đối tượng có thông tin là có mua lại cái mỏ đất của Công ty Ba Đình ở ngoài thành phố nhưng đã hết hạn. Tôi có thông tin về các thủ tục cấp phép cho đối tượng về lãnh đạo phụ trách, nếu đủ điều kiện sẽ được cấp phép. Nhưng không hiểu sao đối tượng cứ dí tiền vào tay tôi có 8 tờ mệnh giá 500.000 đồng và tôi đã trả lại cho đối tượng, chứ không cầm”.

Cũng theo ông Tùng, những ngày tiếp theo ông Tùng đã nhận được thư tống tiền lên đến 5 tỷ đồng và kèm theo nhiều cách thức đưa tiền mà đối tượng hướng dẫn. “Trong nội dung thư gửi, bọn chúng nói 3 ngày sau sẽ có nhà báo vào làm việc với tôi. Đúng là 3 ngày sau có 2 nhà báo vào làm việc thật (xin được giấu tên), nhưng do không có tiền nên tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu của bọn chúng. Hiện tôi đã báo cáo tới cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá”.

Đây được xem là vụ tống tiền kỷ lục vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hoá có liên quan đến lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia và có nhiều nguồn tin liên quan đến nhóm đối tượng đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Để tránh những dị nghị trái chiều gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự lãnh đạo, đề nghị cơ quan tố tụng tỉnh Thanh Hoá sớm công khai thông tin vụ việc.

Tác giả: Quang Trần

Nguồn tin: Báo Công luận