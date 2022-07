Trang Daily Mai mới đây vừa đưa tin một vụ đánh ghen kinh hoàng trên tuyến xe bus ở thành phố Quezon, Philippines.

Your browser does not support the video tag.



Clip: Bắt tại trận bồ nhí đang ngồi trong lòng chồng, vợ xông đến tung những đòn đấm 'trời giáng' (Nguồn: Daily Mai)

Theo đó, nghi ngờ chồng có bồ nhí bên ngoài, người vợ đã cố tình âm thầm lên xe bus và bám theo chồng. Quả đúng như dự đoán, người vợ đã thực sự thấy một cô gái mặc quần sóoc hồng, đội mũ ngồi chễm chệ trong lòng chồng mình dù anh ta đang lái xe.

Người vợ lập tức "bốc hỏa", cô lao tới tung những đòn đấm vào "tiểu tam". Cô bồ nhí cũng chẳng vừa, liền đánh trả bằng những cú đá thẳng vào bụng người vợ.

Hai bên quyết chiến, vừa túm tóc, giật áo vừa la hét chửi nhau ỏm tỏi trên chiếc xe bus vẫn bon bon chạy.

Sự việc diễn ra thu hút sự chú ý của toàn bộ hành khách có mặt trên xe. Nhiều người còn lôi điện thoại ra quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.



Được biết, vụ đánh ghen gay cấn và kinh hoàng trên diễn ra trong khoảng 5 phút. Mặc dù người chồng đã cố gắng tách hai người phụ nữ ra nhưng vẫn không được. Sau đó, nhiều hành khách trên xe đã giúp sức đưa người vợ xuống dưới.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn