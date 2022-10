Bắt sóng đầu tư bất động sản tại thị trường miền Trung quý 4 năm 2022

Sau 2 năm dịch bệnh Covid, với sự dẫn dắt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam vẫn có những bước đi vững chắc, ổn định với nhiều tín hiệu đáng mừng.

Theo Bà Nguyễn Bích Dung – Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Ecoland, sàn giao dịch BĐS có gần 20 năm đồng hành cùng nhà sáng lập Ecopark và hơn 10 năm phân phối BĐS Ecopark thì trong 3 quý đầu năm 2022, thị trường BĐS có phần giảm sút. Khi tín dụng bị siết chặt, khách hàng cũng phải chờ đợi Ngân hàng phê duyệt gói vay, kể cả khi khách hàng chứng minh được tài sản đối ứng để đủ điều kiện vay, điều này cũng gây khó khăn cho khách hàng nên nhu cầu của khách hàng có giảm từ 20-30% so với cùng kì năm trước.

“Tuy nhiên, việc siết chặt tín dụng trong lĩnh vực BĐS đã giúp hạn chế các nhà đầu tư lướt sóng và ôm hàng đầu cơ. Khách hàng nói chung cũng cẩn trọng hơn rất nhiều khi tìm hiểu thông tin các sản phẩm để đầu tư, họ không dễ dàng tin tưởng môi giới, hay đầu tư theo số đông, theo các thông tin sốt đất như trước đây nữa.”

Từ đầu năm 2022, Sàn BĐS Ecoland nhận thấy có đến 80-90% khách hàng tìm đến chúng tôi để mua sản phẩm để ở, hoặc mua đầu tư dài hạn để cho thuê.

Dự án Eco Central Park - TP Vinh, Nghệ An có hơn 50ha là cây xanh và mặt nước

Khi được hỏi về nhận định thị trường bất động sản TP Vinh có tín hiệu gì trong quý 4 năm 2022, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cho biết:

“Thị trường ấm nóng lên nhiều so với 3 quý đầu năm. Khách hàng bắt đầu tìm kiếm thông tin mua BĐS nhiều hơn trước đây.

Từ đầu tháng 9.2022, một số CĐT tại Vinh cũng đã ra mắt thông tin những sản phẩm mới như dự án căn hộ Vinhomes, dự án nhà phố, liền kề Golden City, các sản phẩm thứ cấp cũng được quảng cáo, chào bán ồ ạt hơn trên các kênh onlines nhằm thu hút khách hàng.

Thông tin nóng nhất mà khách hàng chờ đón là dự án Eco Central Park tại xã Hưng Hòa, TP Vinh. Đây là một sức hút mới cho thị trường BĐS TP Vinh với những hình ảnh quy hoạch rất đẹp, mật độ cây xanh mặt nước lớn, thông tin về các tiện ích vượt trội thực sự là một đô thị sinh thái đẳng cấp chưa từng có tại Vinh.”

Theo ông Khánh, trong thời gian này, KH sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm và về CĐT hơn khi họ cân nhắc nghiên cứu mua BĐS.

“Trước khi tìm hiểu để mua đầu tư hay mua để ở một BĐS hình thành trong tương lai, khách hàng thường tìm hiểu kỹ các thông tin sau: thông tin pháp lý về dự án, uy tín, kinh nghiệm phát triển dự án của CĐT, giấy phép đủ điều kiện huy động vốn và mở bán của CĐT. Họ nghiên cứu quy hoạch của dự án rất kỹ để xem có phù hợp với nhu cầu sinh sống của gia đình không, điều này cũng giúp đánh giá tiềm năng sinh lời của dự án trong tương lai. Ngoài ra khách hàng còn tìm hiểu về thông tin Ngân hàng bảo lãnh để đảm bảo dự án sẽ được bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất khi ký HĐMB.” - Trích lời ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội BĐS tỉnh Nghệ An.

Phối cảnh dự án Eco Central Park - TP Vinh, Nghệ An

Phân tích lí do vì sao khách hàng dành sự quan tâm cho BĐS trong các dự án khu đô thị, bà Nguyễn Bích Dung - Giám đốc sàn BĐS Ecoland cho rằng:

“Nhà đất trong thành phố vẫn giữ giá, và tăng giá, điều đó là chắc chắn, vì tài nguyên đất là hữu hạn, trong khi dân số ra tăng rất nhanh. Tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận thấy, tốc độ tăng dân số cả về sinh học lẫn cơ học đang làm cho chất lượng cuộc sống đô thị giảm sút đáng kể. Ngoài ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, vệ sinh đô thị, chúng ta còn gặp nhiều vấn đề về an ninh, an toàn, và cao hơn nữa là chất lượng môi trường sống cho người già và trẻ em. Đó là lý do ngày càng nhiều dự án BĐS đô thị ra đời đáp ứng nhu cầu về chất lượng cuộc sống của người dân.”

Phối cảnh khu biệt thự The Garden - khu đô thị Eco Central Park, TP Vinh

Yếu tố an ninh được đặt lên hàng đầu trong các khu đô thị hiện đại

Các khu đô thị thường có dịch vụ an ninh rất tốt. Tất nhiên người dân chấp nhận đóng phí quản lý đô thị để nhận được dịch vụ đó. Nơi đó sẽ không có hoặc giảm thiểu trôm cắp vặt. Bạn dễ dàng nhận biết hàng xóm xung quanh, vì người dân lưu trú ngắn và dài hạn đều phải đăng ký với Ban quản lý đô thị. An ninh sẽ có bốt chặn hoặc đi tuần quanh khu đô thị theo lịch trực thường xuyên.

Đảm bảo tính đồng bộ của cảnh quan và mật độ xây dựng

Đây là một trong những yếu tố hàng đầu khi khách hàng lựa chọn sống tại các dự án khu đô thị. Mật độ xây dựng trong các dự án khu đô thị luôn được đảm bảo, với các khu đô thị xanh như dự án Eco Central Park, mật độ xây dựng nhiều khu chỉ chiếm khoảng 30%, còn lại là tiện ích hạ tầng, cảnh quan cây xanh mặt nước. Người dân không chỉ sở hữu nhà ở tại khu đô thị, họ còn được hưởng toàn bộ tiện ích cảnh quan xung quanh, nơi trẻ em người già có thể đi dạo, tập thể dục hay vui chơi trong công viên, sạch đẹp văn minh.

Ngoài ra, với các dự án khu đô thị cao cấp, cư dân còn được cung cấp các dịch vụ tiện ích như phòng tập Gym, bể bơi, câu lạc bộ văn hóa thể thao, nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại hay các khu vui chơi giải trí cao cấp khác.

Giá trị về mặt cộng đồng

Khi khách hàng lựa chọn mua BĐS tại một dự án khu đô thị, thì về cơ bản họ sẽ hiểu được những người hàng xóm tương lai của họ sẽ có cùng một hệ giá trị về mức sống, trình độ nhận thức và văn hóa. Các CĐT cũng phân tích rất kỹ nhu cầu này của khách hàng để lựa chọn phát triển chuỗi tiện ích phù hợp với cư dân tương lai như trường dân lập cao cấp, trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại…. để đáp ứng nhu cầu của cư dân tương lai.

Ecoland là sàn giao dịch tự hào đồng hành phân phối BĐS của Nhà sáng lập Ecopark hơn 10 năm qua, chúng tôi tin tưởng rằng các sản phẩm của dự án Eco Central Park Vinh sẽ là dòng sản phẩm có giá trị sống cao, bền vững, mang lại đẳng cấp tiện ích vượt trội cho cư dân. Với vị trí sát cạnh Sông Lam, gần biển, hướng trọn làn gió mát từ phía Đông về, Eco Central Park là lựa chọn hoàn hảo và xứng đáng cho người dân Vinh để an cư, lạc nghiệp giữa không gian thiên nhiên.

Tác giả: P.H

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn