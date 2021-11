Bắt quả tang chồng và "khách nữ" trong nhà nghỉ, vợ dằn mặt tại trận khiến tiểu tam câm nín!

Chẳng ai vui vẻ gì giây phút bắt quả tang chồng ngoại tình rồi lao vào đánh ghen. Phụ nữ ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Chồng ngoại tình, dù bản thân họ có làm thế nào thì vẫn bị tổn thương sâu sắc.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bắt quả tang chồng và tiểu tam trong nhà nghỉ gây chú ý mạng xã hội. Theo người vợ chia sẻ thì các đoạn clip mình đăng lên đều bị xóa mất. Đồng thời, phía tiểu tam cũng cho rằng mình bị oan.

Trong một bài đăng, cô vợ viết: "Tối qua, khi con kia đăng bài em vu khống thì em đọc được bình luận nó phản hồi bạn bè rằng em là vợ của anh taxi. Em kể lại câu chuyện như thế này.

Hôm bắt được đó là nhờ nhà em gắn định vị trên xe, theo lịch trình định vị là tầm 13-14h chiều thằng này ngồi chờ con này khoảng 20 phút ở cổng sau tòa Phúc Nga rồi đi thẳng đến nhà nghỉ H.A.

Sau đó tầm 16-17 giờ mới đi ra, không biết đi với anh taxi vào đó làm gì?

Nó vẫn không biết nhà em có cái lịch trình đó nên cố cãi đấy. Mọi người cứ chờ xem nó diễn kịch hài".

Đính kèm chính là đoạn clip người vợ bắt quả tang chồng cùng nhân tình ở nhà nghỉ. Khi ấy, cả ba người đã lên xe ô tô do anh chồng cầm lái.

Xung quanh, mọi người liên tục góp ý bảo cô vợ có gì về nhà giải quyết, làm như thế mất danh dự của cô gái kia.

Đồng thời, một người có tuổi khác khuyên tiểu tam nên xin lỗi hứa hẹn và yêu cầu cô vợ không quay nữa.

Lúc đó người chồng quay lại yêu cầu vợ không quay. Tuy nhiên, cô vợ tỏ vẻ vô cùng bức xúc.

"Nó làm cái gì đã trai trên gái dưới đâu. Đầy đứa nó vào nó đi vệ sinh là chuyện bình thường", một người khác nói vào.

Cô vợ cho rằng như thế này đã đủ bằng chứng. Trai đơn gái chiếc kéo nhau vào nhà nghỉ thì chẳng có gì làm ngoài việc trai gái hú hí.

Diễn biến tiếp theo của sự việc trong clip dưới đây:

Vợ bắt quả tang chồng cùng khách nữ vào nhà nghỉ

Ông chồng suốt buổi làm việc tỏ vẻ rất bức xúc, cho rằng mình không hề sai và yêu cầu vợ xóa đoạn clip, không quay lại nữa.

Anh ta thậm chí còn nói rằng nếu muốn tiếp tục hạnh phúc thì giải quyết tử tế còn không thì về ly hôn đường ai nấy đi.

Đoạn sau, cô vợ quá bức xúc, giật tóc ả tiểu tam và yêu cầu cô ta quay sang.

"Cướp chồng người khác, ăn nằm với chồng người khác mà vùng vằng thế T. ơi", cô vợ tiếp tục.

Từ đầu đến cuối, người chồng nhất mực bảo vệ cô bồ. Bản thân tiểu tam thì chẳng dám nói hay nhìn thẳng, chỉ ngồi 1 góc.

Nhiều dân mạng cho rằng, người vợ nên giải quyết triệt để tất cả mọi chuyện. Có chồng như thế lại còn ngang nhiên thách thức thì về lâu về dài càng thiệt thòi thôi.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc