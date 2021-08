Bắt quả tang 1 phụ nữ cầm đầu sới bạc trong vườn xoài

Trưa 1-8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc liên quan 13 đối tượng vừa phát hiện, bắt giữ tại khu vườn xoài thuộc xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ

Theo thông tin, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 31-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vườn xoài thuộc ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền, gây mất an ninh trật tự và vi phạm Chỉ thị 16 nên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến kiểm tra, qua đó bắt quả tang 13 đối tượng đang say sưa lắc tài xỉu ăn tiền.

Khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ hơn 13 triệu đồng. Sới bạc này do Phan Thị Thùy Linh (SN 1981; ngụ xã Long Kiến) đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu.

Đối tượng Phan Thị Thùy Linh

Bên cạnh việc xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, lực lượng chức năng sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các đối tượng trên vi phạm Chỉ thị 16.

Tác giả: NGHIÊM TÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động