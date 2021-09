Bắt quả tang 07 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 160 triệu đồng

7 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngày 28/9/2021 Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tạm giữ hình sự 07 đối tượng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8/2021 đến đầu tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và Công an xã Nghi Phong phát hiện một ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn giáp ranh với nhiều đối tượng tham gia.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, đánh theo canh giờ, có người cảnh giới, người thu tiền hồ, các đối tượng đến địa điểm đánh bạc không tự đi xe cá nhân mà thuê xe taxi… hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng đã gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật thu giữ tại hiện trường: 162,8 triệu đồng, 01 bộ bài tú lơ khơ, 07 điện thoại di động, 02 xe ô tô và các tang vật khác có liên quan

Vào lúc 0h30’ ngày 26/9/2021, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc tại căn nhà hoang thuộc xóm 1, xã Nghi Phong. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy đồng chủ trì với Công an xã Nghi Phong, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an xã Nghi Thạch, Nghi Tiến quyết định phá án huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chia làm 03 tổ công tác bất ngờ ập vào bắt quả tang 07 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “đánh liêng”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường: 162,8 triệu đồng, 01 bộ bài tú lơ khơ; 07 điện thoại di động; 02 xe ô tô và các tang vật khác có liên quan. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn, góp phần trấn áp, răn đe tội phạm tạo điều kiện để Nhân dân phát triển kinh tế. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự các đối tượng, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn