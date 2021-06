Bắt "nữ quái" cầm đầu đường dây bán lẻ ma túy

Đối tượng Chu Thị Hà

Ngày 9/6, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 621H, bắt 5 đối tượng, thu giữ gần 400 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan. 3 tụ điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn hai huyện Yên Thành và Diễn Châu cũng đã được Công an huyện Yên Thành “xoá sổ”…

Trước đó ngày 5/6/2021, Công an huyện Yên Thành phá thành công chuyên án 621H về “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”, bắt giữ Trương Văn Hiếu (SN 1993, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành). Tang vật thu giữ gồm 11 viên hồng phiến. Tụ điểm bán lẻ ma túy do Hiếu tổ chức tại xã Tân Thành đã bị “xoá sổ”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Ngô Đình Dũng (SN 1988, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 26 viên hồng phiến, đồng thời xóa tụ điểm bán lẻ ma túy do Dũng tổ chức tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Từ lời khai của Dũng và Hiếu, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Chu Thị Hà (SN 1991, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu); thu giữ 274 viên hồng phiến.

Cũng tại nhà Chu Thị Hà, cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1982, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu); thu giữ 42 viên hồng phiến và bắt đối tượng Trần Đình Huân (SN 1989, cùng ở xã Diễn Hồng); thu giữ 36 viên hồng phiến.

Sau khi Hà, Bình và Huân bị bắt, tụ điểm bán lẻ ma túy do Chu Thị Hà cầm đầu tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu được xóa bỏ. Đáng chú ý trong chuyên án 621H là việc lên kế hoạch, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Chu Thị Hà.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Chu Thị Hà là đối tượng có thâm niên mua bán trái phép chất ma túy, chính Hà đã bán ma túy cho đối tượng Ngô Đình Dũng và Trương Văn Hiếu, từ đây các đối tượng này chia nhỏ bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời.

