Bắt 'nữ quái' buôn 'hàng trắng'

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong vừa phá chuyên án về ma tuý, bắt 01 đối tượng, thu giữ 01 bánh hêrôin (khối lượng hơn 179gam). Điều đáng nói, đối tượng này là nữ giới, từng phải ngồi tù vì ma tuý.