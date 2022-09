Bắt nóng kẻ dùng súng gây ra vụ cướp táo tợn ở Nghệ An

Ngày 1/9, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn ở trên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Đô Lương.

Theo tài liệu từ CQĐT, khoảng 18h25 ngày 31/8, Công an xã Yên Sơn, Đô Lương nhận được tin báo của người dân về việc bị một nam thanh niên đi xe mô tô, dùng súng khống chế, cướp tài sản với số tiền khoảng 2,5 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Tất Thảo. Ảnh: B.Minh.

Công an huyện Đô Lương phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai xác minh và truy bắt đối tượng. Vì đối tượng có vũ khí nóng nên Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo quá trình truy bắt nhanh nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt.

Công an huyện Đô Lương đã huy động lực lượng theo phương án đã duyệt để truy bắt đối tượng. Chỉ 30 phút sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đô Lương đã bắt thành công đối tượng gây ra vụ cướp táo bạo nói trên. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tang vật vụ án.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Tất Thảo, SN 1994, trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng tự chế (bên trong có 1 viên đạn chì), 1 điện thoại di động, số tiền hơn 2,5 triệu đồng, 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave 100 và một số tài liệu có liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nguyễn Tất Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

