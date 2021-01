Bắt nhóm đối tượng trộm cắp ô-tô trên địa bàn TP Vinh

Lấy lời khai đối tượng Phạm Đình Duy

Ngày 11-1, Công an TP Vinh (Công an Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng trộm ô-tô trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 1-1, Công an TP Vinh nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm một chiếc xe ô-tô nhãn hiệu KIA Cerato, BKS: 37A-300.98.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Vinh đã tổ chức điều tra, truy xét thủ phạm. Sau nhiều ngày tích cực vào cuộc xác minh, thu thập các thông tin, đến ngày 5-1, cơ quan công an đã xác định và bắt được đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm là Phạm Đình Duy (SN 1986), trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Qua đấu tranh với đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đồng phạm của Duy và tiến hành truy bắt khẩn cấp các đối tượng: Phạm Bảo Hoàng (SN 2000), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh); Vũ Khắc Lợi (SN 1982), trú tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông (Phú Thọ) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định (Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phạm Đình Duy đã cấu kết với các đối tượng ngoại tỉnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trộm xe ô-tô rồi mang đi các tỉnh khác bán lấy tiền tiêu xài. Đặc biệt, bản thân Phạm Đình Duy là con nghiện, đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc đánh cắp ô-tô trên địa bàn Nghệ An là vấn đề mới, lại vào dịp gần tết cổ truyền, đề nghị người dân hết sức cảnh giác và có các giải pháp đề phòng cẩn thận để không bị kẻ gian lợi dụng đánh cắp.

Tác giả: Trọng Tuấn

Nguồn tin: Báo Nhân dân