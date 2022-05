Bắt nhóm đối tượng nghiện ma tuý chuyên “nhảy” xe máy

Chỉ tính từ đầu tháng 12/2021 đến nay, 3 đối tượng Đào Duy Hùng, Lê Thái Phi và Nguyễn Xuân Hoàng đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe mô tô tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh.

Ngày 14/5/2022, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Đào Duy Hùng (SN 2004, trú xóm Nam Thắng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc) có nhiều biểu hiện nghi vấn cấu kết với các đối tượng trong và ngoài địa bàn để thực hiện các hành vi trộm cắp xe máy. Hùng là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản nên rất ma mãnh đối phó với cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hùng đã cấu kết với Lê Thái Phi (SN 2002, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 2004, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) sử dụng xe máy di chuyển khắp các tuyến đường trong và ngoài địa bàn, khi phát hiện nhà dân để xe sơ hở, mất cảnh giác thì tìm cách đột nhập bẻ khóa xe lấy trộm, đưa đi tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Lê Thái Phi thực nghiệm lại quá trình trộm xe máy.

Hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h ngày 13/5/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc và Công an Thị trấn Quán Hành, Công an các xã Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Xá, Nghi Thuận đồng chủ trì phối hợp các xã Nghi Đồng, Nghi Phương bắt giữ 3 đối tượng gồm Đào Duy Hùng, Lê Thái Phi và Nguyễn Xuân Hoàng. Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ gồm 2 xe máy, 3 vam phá khóa, 6 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2021 đến nay đã gây ra trên 6 vụ trộm xe máy tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Lê Thái Phi.

Điển hình, vào trưa 10/5/2022 lợi dụng sơ hở, các đối tượng lấy trộm 1 chiếc xe máy trị giá khoảng 15 triệu đồng của anh Phan Đình T. (SN 1995), trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Trước đó, vào tối 24/12/2021 lợi dụng sở hở của người dân đi chơi lễ dịp giáng sinh, các đối tượng cũng đã bẻ khóa lấy trộm một chiếc xe mô tô trị giá khoảng 30 triệu đồng của anh Trần Văn K. (SN 1993), trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Việc khám phá thành công chuyên án đã đem lại sự tin tưởng, bình yên cho nhân dân trên các địa bàn, được nhân dân ghi nhận, đồng tình và ủng hộ. Đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn, góp phần ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân