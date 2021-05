Bắt nguyên cán bộ ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 200 tỷ đồng

Đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền. (Nguồn: VOV)

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với Chu Nữ Diệu Huyền (sinh năm 1986), nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Huyền bị bắt vì có liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Thương, nguyên nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, chiều 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an thành phố Pleiku tiến hành khám xét nhà Chu Nữ Diệu Huyền tại số 60 Phù Đổng, thành phố Pleiku.

Lực lượng Công an đã thu giữ, niêm phong một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ việc, đồng thời bắt giữ đối tượng Huyền.

Trước đó, ngày 10/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Lê Thị Thương - nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai.

Đối tượng này bị truy nã vì "vỡ nợ" số tiền hơn 170 tỷ đồng và đã đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 11/2018-5/2020, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Lê Thị Thương (32 tuổi), trú tại 31/18 Ama Quang, Tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku (Gia Lai) đã vay mượn tiền của rất nhiều người với mục đích cho người dân vay đáo hạn ngân hàng.

Đến đầu tháng 6/2020, mặc dù mất khả năng chi trả nhưng Thương vẫn tiếp tục tìm đến một số người khác vay mượn tiền với lý do đáo hạn nợ vay ngân hàng cho khách./.

Tác giả: Hồng Điệp

Nguồn tin: vietnamplus.vn