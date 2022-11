Bất ngờ với biểu cảm lạ của HLV Park Hang Seo khi nhìn Văn Đức ghi siêu phẩm

SLNA bước vào cuộc tiếp đón Bình Dương trên sân Vinh với một quyết tâm cao sau chuỗi trận có thành tích không tốt. Ngay lập tức đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy điều đó khi ào lên tấn công từ những phút đầu tiên.

Không mất quá nhiều thời gian, phút thứ 24 một siêu phẩm đã được tạo ra từ tiền đạo Phan Văn Đức khiến NHM vô cùng phấn khích. Những phút bù giờ cuối cùng hiệp một, đội chủ nhà tiếp tục được ăn mừng khi cầu thủ sinh năm 1996 hoàn thành cú đúp đẹp mắt trong ngày SLNA đại thắng 3-0.

HLV Park Hang Seo không thề tỏ ra vui hay buồn trước siêu phẩm của Văn Đức

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV ĐT Việt Nam ông Park Hang Seo cũng đã kịp có mặt để theo dõi các cầu thủ. Trong lúc Văn Đức ghi bàn, ống kính máy quay đã liên tục hướng về chiến lược gia người Hàn Quốc.

Điều mà NHM nhìn thấy ở nhà cầm quân 65 tuổi là một khuôn mặt với biểu cảm “lạ” khi chứng kiến cậu học trò cưng ghi siêu phẩm. Có thể thấy rằng, HLV Park Hang Seo vẫn rất bình thường và không tỏ ra vui mừng hay phấn khích trước bàn thắng của Văn Đức.

Văn Đức có ngày thi đấu chói sáng trong trận SLNA đại thắng Bình Dương 3-0

Đây không phải là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc bộc lộ cảm xúc của mình khi thấy các học trò thi đấu tốt. Thực tế, trong quá khứ đã nhiều lần ông tỏ ra bình thản trước những siêu phẩm tương tự.

Dù không để lộ ra bên ngoài, nhưng rõ ràng HLV Park Hang Seo đang rất hài lòng với màn trình diễn của Văn Đức. Việc có phong độ cao sẽ giúp ích cho chiến lược gia sinh năm 1957 có đấu pháp hợp lý ở chiến dịch AFF Cup 2022 – Giải đấu mà ĐT Việt Nam không sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Về phía SLNA, chiến thắng này sẽ là động lực to lớn để các cầu thủ có tinh thần thoải mái giành được kết quả tốt ở những vòng đấu còn lại. Quan trọng không kém chính là lấy lại niềm tin của NHM nhà sau những tranh cãi về việc thái độ thi đấu trước đó.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: bongda365.me